وجه المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، رسالة لسائقه الخاص، بعد أن انتقل إلى عمل جديد، تسببت بإثارة تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي، لما احتوته على رصانة وأدب واحترام كبيرين، من الشيخ، تجاه سائقه.

مفتي سلطنة عُمان وسائقه

وحملت رسالة الشيخ أحمد الخليلي عبارات ثناء على السائق محمد بن مسعود الرشيدي، و الذي عمل لسنوات مع مفتي السلطنة، الأمر الذي رآه معلقون دليلاً على التواضع، ونبل الأخلاق من جانب مفتي عمان.

وجاء في نص الرسالة المبعوثة والتي نشرتها صحيفة “أثير” العمانية: “فقد شاءت إرادة الله تعالى أن تكون لكل بداية نهاية، فبعد سنوات من عملكم الدؤوب، وبعد أيام قضيناها معكم، ألفناكم فيها، وألفنا أخوتكم الصادقة، وأخلاقكم النبيلة، وكفاحكم المستمر إن شاء الله تعالى، أن ينتقل عملكم إلى وجهة جديدة”.

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وتابع المفتي أحمد الخليلي في رسالته إلى السائق: “لقد كنتم مضرب المثل في الجد والإخلاص، وكنتم نعم الصاحب، ونعم الأخ، ونعم الصديق، وكانت هذه السنون كافية لشهادتنا لكم بجميل الخصال، ومحاسن الأفعال، ولئن تركتم هذا المكان، فإنكم لن تتركوا قلوبنا، التي تظل لكم شاكرة، ولحسن صنيعكم ذاكرة”.

نبل وامتنان من الشيخ أحمد الخليلي

واستمر مفتي السلطنة مضيفاً: “أخي الكريم: إن عبارات الشكر والثناء لا تفي حقكم، كما لا يجزي أن يكون الخطاب كتابيًا دون لقاء، لولا ما فرضته الظروف من احترازات صحية تحول دون تحقق اجتماعي لكم، فأسأل الله تعالى أن يكتب لكم الخير أينما توجهتم، وأن ينفع بكم أينما كنتم، فقد عهدتكم غيثًا أينما حل نفع، وهو أملي فيكم بعد مرحلة العطاء التي قضيناها معًا في رحاب هذا المكتب المبارك”.

من جانبه أشاد الكاتب القطري جابر الحرمي بأخلاق مفتي عُمان وعلق:”مفتي عام الشقيقة سلطنة عمان الشيخ احمد الخليلي يوجه رسالة شكر وعرفان إلى سائقه الخاص بعد انتقاله لعمل آخر، ويصفه بالأخ والصديق”

مفتي عام الشقيقة #سلطنة_عمان الشيخ #احمد_الخليلي يوجه رسالة شكر وعرفان إلى سائقه الخاص بعد انتقاله لعمل آخر، ويصفه بالأخ والصديق ..

موقف نبيل ينم عن أخلاق الإسلام، ويُقدم نموذجا في التعامل مع من هم تحت أيدينا..

مجتمعاتنا بحاجة إلى مثل هذه القدوات.. سلوكا معاشا بين الناس .. pic.twitter.com/hNiydeqeiu — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 31, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”موقف نبيل ينم عن أخلاق الإسلام، ويُقدم نموذجا في التعامل مع من هم تحت أيدينا، مجتمعاتنا بحاجة إلى مثل هذه القدوات سلوكا معاشا بين الناس.”

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