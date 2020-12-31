“شاهد” فلسطينيون غاضبون يمزقون صورة قاسم سليماني بعد أن تم رفعها في قطاع غزة

أقدم مواطنون فلسطينيون من قطاع غزة، على إزالة صورة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، بعد تعليقها من قبل مجهولين بأحد شوارع القطاع الرئيسية وذلك استعداداً لإحياء الذكرى الأولى لاغتياله والتي تصادف الثالث من يناير المقبل.

صورة قاسم سليماني

ووفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد أزيلت الصورة المعلقة على إحدى اللوحات الإعلانية بمدينة غزة، حيث أقدم اثنين من الفلسطينيين على تشويه الصورة وتمزيقها، وذلك تعبيراً منهم عن رفض إحياء ذكرى سليماني بغزة.

الغزيون يرفضون رفع صور الهالك سليماني في #غزة ويقومون بتشويهها وتمزيقها…

بوركت السواعد…

والعار لمن رفعها pic.twitter.com/297mPE6cIx — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) December 30, 2020

ردود فعل وضجة واسعة

وجرى تداول الفيديو على نطاق واسع، وتباين آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف، خاصة بعد أن أثار تعليق الصورة ضجة عارمة.

ظن "المجوس" أنهـ ـم يستطيعون خداع الشعب الفلسطيني الحر، وأنهم أيضا بتجارتهم بالقضية يكونون قد سيطروا على الشباب المسلم فيها.

ولكن هذه رسالة واضحة من الأبطال الذين مزقوا صورة الهالك قاسم سليماني، بأن الأرض لهم واللعنة على تجارهم. pic.twitter.com/lvPiINEbNJ — فالح الشبلي Falih Alshibly (@falih_448_2) December 31, 2020

أحرار غزة يسقطون صورة المجرم الهالك قاسم سليماني بعد رفعها في المدينة بذكرى هلاكه السنوية pic.twitter.com/qJEoPkqkME — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) December 30, 2020

هذي هي العقيدة الغزاوية الناصعة https://t.co/pxKaOuGHU9 — محمدالجابري (خربشات شعرية) (@ma_aljabry10) December 30, 2020

#غزة_العزة البقعة الأطهر في الكون، طردت الصهاينة من أرضها ولن تقبل أن تدنّس شوارعها وساحاتها بمن هم أقذر وأشد غدراً من الصهاينة.#غزة https://t.co/RPxF8DX8IY — Hussein Hejazi (@hussein_hejazi) December 30, 2020

إيران تكشف تفاصيل اغتيال قاسم سليماني

وفي وقت سابق، أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده توصلت إلى كافة التفاصيل المتعلقة بخطة اغتيال قاسم سليماني، الذي جرى استهدافه بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح عبداللهيان، أنه اتضح للسلطات الإيرانية من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية، في أي بلد كانت غرفة القيادة العسكرية التي نفذت الاغتيال، كما اتضح الدولة التي أعطت معلومات للأمريكيين عن وصول قاسم سليماني إلى بغداد.

وتابع عبداللهيان الذي كان لفترة أحد رجال قاسم سليماني في وزارة الخارجية الإيرانية، حيث كان يتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية: “هناك دولتان متعاونتان في قضية الاغتيال، سيكشف القضاء عنهما في الوقت المناسب عندما تنتهي كافة الإجراءات اللازمة”.

وكان المدعي العام في طهران، علي القاصي مهر، قد اتهم الأربعاء، شركة G4S البريطانية، المسؤولة عن أمن الطيران في مطار بغداد الدولي، بالتورط في اغتيال سليماني، لافتاً إلى أن الشركة البريطانية زودت الجيش الأمريكي في العراق بموعد وصول الطائرة، التي كانت تقل قاسم سليماني“، كما اتهم ألمانيا بالتورط في عملية اغتيال سليماني.

من هو قاسم سليماني

وقتل قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني فجر الجمعة الثالث من يناير 2020 في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد. وأطلق عليه آية الله خامنئي لقب “الشهيد الحي”. فمن هو رجل إيران القوي في الشرق الأوسط وما هي أهم المحطات في حياته؟

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