“شاهد” سلمان العودة يجيب على سؤال ماذا بقي لك بعد الستين؟ وهكذا كان قبل فقد نصف بصره وسمعه

نشرت صفحة “وطنيون معتقلون” المعنية بشئون المعتقلين السياسيين، مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديثاً سابقاً للشيخ الداعية سلمان العودة، قبل دخوله سجون محمد بن سلمان يقول فيه إنه يشعر بأفضل الأحوال وإنه بصحة جيدة.

سلمان العودة: ماذا بقي لك بعد الستين

وقال سلمان العودة في المقطع المتداول الذي رصدته (وطن): “سألني سائل يقول، ماذا بقي لك بعد الستين؟”

الشيخ سلمان العودة يجيب عن سؤال: ماذا بقي لك بعد الستين؟

هذا المقطع قبل دخوله السجن حين كان بأتم الصحة والعافية، قبل أن يتسبب له السجان بأمراض كثيرة أشدها فقدان نصف السمع والبصر.#لاتقتلوا_سلمان_العودة pic.twitter.com/GCPavzzxBY — وطنيون معتقلون (@mtqln) December 30, 2020

ليجيب:”أولاً بقيت لي السعادة والحمد لله، أنا مبسوط من الداخل وقنوع، أفكر بالحالة اللي أنا فيها، ما أفكر بالشيء اللي أنا محروم منه، الآن أنا وحدي مبسوط إن أنا وحدي، ولو جاني أحد سأكون مبسوط إنه جالي أحد”.

وتابع: “نوبات الاكتئاب تهاجمني مثل ما تهاجمك أحياناً، باقي عندي بعد الستين الصحة كل شيء زين والحمد لله، لا سكر لا ضغط لا قلب لا رئة، الأكل السليم والرياضة”.

سلمان العودة قبل دخوله السجن

وعلقت الصفحة على المقطع بعد نشره وقالت: “الشيخ سلمان العودة يجيب عن سؤال: ماذا بقي لك بعد الستين؟ هذا المقطع قبل دخوله السجن حين كان بأتم الصحة والعافية، قبل أن يتسبب له السجان بأمراض كثيرة أشدها فقدان نصف السمع والبصر”.

ويأتي نشر هذا المقطع بالتزامن مع نشر عبد الله العودة نجل الداعية السعودي، سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بتويتر، يتحدث فيها حول حالة أبيه وظروف اعتقاله، واصفاً ما يجري مع والده بالقتل البطيء داخل السجن، كاشفاً عن ظروف غير إنسانية يتعرض لها والده داخل المعتقل.

عبدالله العودة يكشف وضع والده سلمان

وتابع نجل العودة كاشفا عن وضع الشيخ المزري داخل معتقلات ابن سلمان: “ومن رمضان إلى محرم الماضي (مايو إلى سبتمبر) قطعوه تماماً عن العالم الخارجي حتى من الاتصال وساموه سوم العذاب”.

واعتقل الشيخ العودة وهو من أبرز وجوه “تيار الصحوة” منتصف سبتمبر 2017 ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات السعودية إنها موجّهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة.

وقال أحد أفراد الأسرة إنه يعتقد أن الشيخ محتجز لأنه لم يمتثل لأمر من السلطات بنشر نص محدد على تويتر لدعم حصار قطر، الذي تقوده الرياض منذ يونيو من ذلك العام نفسه.

هذا واستنكرت هيئات وشخصيات إسلامية اعتقال العودة وعدد من العلماء، داعية للإفراج الفوري عنهم، كما طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السلطات السعودية “بتغليب صوت الحكمة” وعدم الزج بالعلماء في قضايا الخلاف السياسي.

وقال عبدالله العودة إن والده يتعرض لعملية قتل بطيء داخل سجون ابن سلمان.

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