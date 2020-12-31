نشر الكاتب والناشط المعروف في سلطنة عمان زكريا المحرمي، تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، هاجم فيها المنتفعين من مسؤولي الدولة، وتحدث عن مادة “التغريق” في الفقه القانوني، والتي تنص على مصادرة أموال المسؤولين التي أخذوها “ظلماً ومحسوبية”.

التغريق

وقال الكاتب العماني في تغريدته التي أثارت موجة تفاعل واسعة ورصدتها (وطن) ما نصه: “يوجد في الفقه مادة قانونية بعنوان “التغريق” وهي تنص على مصادرة أموال مسؤولي الدولة التي أخذوها ظلما ومحسوبية، مع عدم التعرض لأموالهم الأصلية”

يوجد في الفقه مادة قانونية بعنوان "التغريق" وهي تنص على مصادرة أموال مسؤولي الدولة التي أخذوها ظلما ومحسوبية، مع عدم التعرض لأموالهم الأصلية، أتمنى مراجعة كشوفات المالية ومحاضر الديوان والوزارات في العقود الماضية واسترداد كل ما تحصل عليه البعض بالاستثناءات غير المسببة والمحسوبية — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 31, 2020

وتابع موضحا:” أتمنى مراجعة كشوفات المالية ومحاضر الديوان والوزارات في العقود الماضية واسترداد كل ما تحصل عليه البعض بالاستثناءات غير المسببة والمحسوبية

عمانيون طالبوا بوقف البدلات

وتأتي تغريدة الكاتب العماني بالتزامن مع حملة كبيرة أطلقها عدد من النشطاء والكتاب العمانيين يوم أمس الأربعاء، طالبوا فيها بوقف البدلات للمسؤولين الحكوميين في الدولة، والتي تصل لآلاف الريالات، والتي رأوا أنها من حق الشعب العماني، وأن أخذها هو ظلم له ولحقوقه الاقتصادية.

وتفاعل عديد من المغردين مع حديث الكاتب العماني، معتبرين أن هناك إصلاحات عديدة يجب اتخاذها بهذا الصدد في سلطنة عمان، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي باتت تؤثر على حياة المواطن العماني.

وفي ذلك قال أحدهم : “رفع الرواتب، إسقاط الديون، قانون قوي ومحاسبة، وردع دوله اقتصادية قويه، جلب استثمارات خارجية، ودمج وزارات، وإلغاء وزارات، تقليل وزراء، دعم المشاريع المحلية، تقوية الأمن، والسلك العسكري ودعمها بالتقنيات الحديثة، شوف كيف الدولة بتصير عزيمة وإصرار وصدق وحب الوطن وقص أيادي الفاسدين الخائنين”.

رفع الرواتب

اسقاط الديون

قانون قوي ومحاسبه وردع

دوله اقتصاديه قويه

جلب استثمارات. خارجيه

ودمج وزارات

وإلغاء وزارات

تقليل وزراء

دعم المشاريع المحليه

تقوية الامن والسلك العسكري

ودعمها بالتقنيات الحديثه شوف كيف الدوله بتصير

عزيمه واصرار وصدق وحب الوطن

وقص ايادي الفاسدين الخائنين — Monster jefaaarâ (@JEFAAARA007) December 31, 2020

فيما قال آخر: “ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا دكتور، كل الديون للبلاد و عجوزاتها يمكن أن تغطيها الأموال المنهوب و الممنوحة من دون وجه حق لكن المشكلة كيف سيفرقون من أراد محاسبتهم بين تلك الأموال و أموالهم التي تراكمت”.

ذاك المنى لو ان ذلك يحصل يا دكتور.. كل الديون للبلاد و عجوزاتها يمكن أن تغطيها الاموال المنهوب و الممنوحة من دون وجه حق.. لكن المشكلة كيف سيفرقون من أراد محاسبتهم بين تلك الاموال و أموالهم التي تراكمت — د.محمد شهاب حبيب اللواتي (@mshabib1957) December 31, 2020

زكريا المحرمي تحدث عن تعريفة الكهرباء

وكان الكاتب العماني زكريا المحرمي، قد نشر تغريدة تحدث فيها حول تعريفة الكهرباء للأسر الوافدة إلى السلطنة، مطالباً أن تكون نفس تعريفة الأسر العمانية.

وقال: “نتمنى أن تكون تعريفة أسر الوافدين للكهرباء نفس تعريفة الأسر العمانية، فجلب الوافد لأسرته يؤكد احترامه لقيم المجتمع ورغبته في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال التسوق والسياحة هذا فضلا عن تربية ابناءه على حب عمان والارتباط بها باعتبارها وطنا للطفولة والدراسة”

أتمنى أن تكون تعريفة أسر الوافدين للكهرباء نفس تعريفة الأسر العمانية، فجلب الوافد لأسرته يؤكد احترامه لقيم المجتمع ورغبته في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال التسوق والسياحة هذا فضلا عن تربية ابناءه على حب عمان والارتباط بها باعتبارها وطنا للطفولة والدراسة pic.twitter.com/M23GRfolNg — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 27, 2020

وتأتي هذه الحالة من الجدل والمطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة، بالتزامن مع أزمة كورونا التي شلت العالم وأثرت على اقتصادات جميع الدول فضلا عن انهيار أسعار النفط بدول الخليج ما أثر بشدة على مداخيل الاقتصاد بالسلطنة.

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