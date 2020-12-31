الاتحاد الإنجليزي يعلن إيقاف كافاني لمدة ثلاثة مباريات مع فرض غرامة مالية والسبب ؟!

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف اللاعب الأورغواي “إدينسون كافاني” 33 عاماً، الهاجم في فريق المان يونايتد “الشياطين الحمر”، عن مشاركته في ثلاثة مباريات قادمة مع فريقه مع فرض غرامة مالية بقيمية 100k£ جنيه إسترليني.

وجاءت العقوبة على اللاعب كافاني، بسبب منشور قام بنشره على حسابه الخاص على منصة الانستغرام، تم اعتباره يحمل كلمات عنصرية، مع تسجيل اللاعب في دورة تعليمية وذلك عقب المنشور الذي اعتبره الاتحاد الإنجليزي عنصري.

تعليق عنصري وغير لائق

وأردف الاتحاد الإنجليزي، قائلاً: ” تم إيقاف إدينسون كافاني ثلاث مباريات، وتغريمه 100000 جنيه إسترليني إثر انتهاك قاعدة FA Rule E3 فيما يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد 29 نوفمبر 2020″.

وعن التعليق الذي تسبب بإيقاف اللاعب الأورغواي، الذي نُشر عبر صفحة مهاجم نادي مانشستر يونايتد على الإنستغرام، قال الاتحاد الإنجليزي “كان مهينًا ومسيئًا وغير لائق وأدى إلى تشويه سمعة اللعبة. يمثل المنشور أيضًا” خرقًا جسيمًا، حيث أنه تضمن إشارة سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى اللون أو العرق أو الأصل العرقي”.

الإيقاف لثلاثة مباريات

من جانبه نشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان عبر حسابه الرسمي، أن اللاعب الدولي الأورغواي “إدينسون كافاني” تم إيقافه ثلاثة مباريات قادمة بعد قرار الاتحاد الإنجليزي، وسيغيب بذلك عن المباريات المقبلة المقامة جميعها على ملعب أولد ترافورد، ضد فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة ال 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إليكم بيان #يونايتد بعد قرار الاتحاد الإنجليزي بإيقاف @ECavaniOfficial ثلاث مباريات. — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 31, 2020

وبينت إدارة مانشستر يونايتد، ” على الرغم من إيمانه الصادق بأنه كان يرسل ببساطة الشكر ردًا على رسالة تهنئة من صديق مقرب، فقد اختار عدم الطعن على الاتهام احترامًا وتضامنًا مع اتحاد كرة القدم ومحاربة العنصرية في كرة القدم”.

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وأردفت قائلة ً: ” في حين أنه من الواضح أن السياق والقصد هما عاملان أساسيان، نلاحظ أن اللجنة التنظيمية المستقلة كانت مطالبة بفرض عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على الأقل، ويثق النادي في أن اللجنة التنظيمية المستقلة ستوضح في أسبابها المكتوبة أن كافاني ليس عنصريًا ولم يكن هناك أي نية عنصرية في منشوره”.

🚨 عاجل – رسميًا | ايقاف ايدينسون كافاني لـ 3 لقاءات وتغريمه 100k£ بالإضافة لتسجيله في دورة تعليمية وذلك عقب منشوره الذي اعتبر عنصريًا من قبل الإتحاد الإنجليزي. نادي مانشستر يونايتد قام بنشر بيان يؤكد فيه عدم رغبة اللاعب في استئناف قرار الإتحاد. pic.twitter.com/CsQGKFv468 — #أحداث_الكرة_الانجليزية (@Silvr_EPL) December 31, 2020

وسيغيب كافاني بذلك المنشور عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” ضد الغريم المنافس “مانشستر سيتي” في مسابقة نصف نهائي كأس كاراباو، وكذلك مباراة ضد “وواتفورد” الإنجليزي في الدور الثالث لكأس الإمارات.

وقد انضم اللاعب الأورغواي الدولي “كافاني” في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي2020م، لأحد أكبر الأندية الإنجليزية في التاريخ هو “مانشستر يونايتد”، وذلك بعد فترة ليست بالكبيرة على فسخ تعاقده مع فريقه القديم “باريس سان جيرمان” الفرنسي.

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