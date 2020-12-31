ابن زايد حقن شقيقه المغيب ليفيق من غيبوبته ويتسلم هذه الرسالة من أمير الكويت لكنه لم يفق وتسلمها نائبه

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، اليوم الخميس، رسالة خطية، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات “المغيب” بالتزامن مع اقتراب المصالحة الخليجية المنتظرة في يناير المقبل.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فقد تضمنت الرسالة التي حملها وزير الخارجية الكويتي “أحمد الناصر”، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، في الرياض، الأسبوع المقبل.

وتسلم رسالة الشيخ نواف الأحمد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

والشهر الجاري، هنأ أمير الكويت، دول الخليج بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي لحل الأزمة الخليجية، التي دخلت عامها الرابع على التوالي.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها، بدعوى “دعمها الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إن الحصار للنيل من استقلالية قرارها الوطني.

رئيس الإمارات المغيب

ولم يظهر الشيخ خليفة (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.

ومذاك استمر في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية، الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.

وتولى الشيخ خليفة الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

ويضم الاتحاد إلى جانب أبوظبي، إمارات دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

ابن زايد يستعد لرئاسة الإمارات

وتتحدث تقارير عديدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيساً للإماراتقريبا، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.

حيث نقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.

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