هذا مصير المواطنة الكويتية وزوجها الذين عذّبا خادمة فلبينية حتى الموت وتسببا بأزمة كبيرة بين البلدين

أُسدل الستار في الكويت على قضية تعذيب وقتل خادمة فلبينية قبل نحو عام على يد مواطنة كويتية وزوجها، وهي الجريمة التي أدت الى توتر العلاقة بين البلدين، وفرض حظر إرسال العمالة إلى الكويت قبل توقيع اتفاقية مشتركة بين البلدين.

الإعدام للزوجة والسجن للزوج

وقضت محكمة الجنايات الكويتية، الأربعاء، بإعدام المواطنة المتهمة فيما أمرت بسجن زوجها المتهم بذات القضية، 4 سنوات.

كيف قتلت الخادمة الفلبينية؟

وتوفيت الخادمة الفلبينية جانيلين فيلافيند في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019، إذ نقلها الزوج الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

وفي حينه، أبلغ الأطباء وزارة الداخلية، بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

الزوج عسكري في المباحث الجنائية!

وأمر النائب العام في الكويت آنذاك، بسجن الزوج ويعمل في الإدارة العامة للمباحث الجنائية وزوجته في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما.

وسبق أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الزوجة المتهمة لديها سوابق في الاعتداء على الخادمات وتعذيبهن.

توتر العلاقات الفلبينية الكويتية وحضر إرسال العمالة

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة أخرى مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق ومر على وفاتها عام كامل.

وأعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في شهر أيار/ مايو من العام ذاته.

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