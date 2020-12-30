سخرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، من الفاشينستا الكويتية جمال النجادة، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح في الكويت بحبسها لمدة سنة مع الشغل والنفاذ ودفع غرامة قدرها 1000 دينار .

مي العيدان وجمال النجادة

وأعادت مي العيدان نشر خبر الحكم ضد جمال النجاة عبر “إنستجرام”، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “الحكم على فاشينيستا كويتية بالحبس سنة وغرامة ألف دينار بتهمة الإساءة إلى أعضاء النيابة، أتمنى لك الأسوأ، وإن شاء الله بعد قضية غسيل الأموال ستنتهين تماماً”.

مي العيدان تثير الجدل

وتابعت العيدان: “تستحقين ماحدث لك بسبب لسانك الطويل، وليكن درساً لتتأدبي مع أعضاء النيابة والقضاء مرة أخرى، مع أن أشكالك لا تحترم أحداً”.

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وأشادت الإعلامية الكويتية بالنيابة وقالت:”النيابة لها حشمتها ونحترم وكيل النيابة لأنه يمثل دولة، حين نقابلهم لا نمسك حتى هواتفنا احتراماً لهيبتهم، عاش القضاء الكويتي النزيه العادل وإن شاء الله يتأيد بالاستئناف وأوعدك أن أحضر لك إلى السجن كنافة وعطور من دار الطيب “.

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دانة الطويرش تدعم جمال النجادة

ويأتي موقف مي العيدان مغايراً تماماً لمشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية دانة الطويرش، والتي أعلنت دعمها لجمال النجادة.

ونشرت دانة الطويرش مقطع فيديو جديد عبر حسابها على “انستجرام”، عبر فيه عن حزنها وطلبت فيه من متابعيها الدعاء لجمال النجادة بفك كربها.

وقال دانة الطويرش بالفيديو الذي رصدته “وطن” عن جمال النجادة: “أحبها من قلبي كما أهلها وأحبائها وأصدقائها يحبونها، وأحياناً يكتفي الشخص بالصمت لأنه إن عبر قد يفهم تعبيره بطريقة خاطئة فيكتفي بالصمت، فلا تنسون جمال من دعائكم”.

الفاشنيستا الشهيرة جمال النجادة

وفي هذا السياق، حددت محكمة الجنح المستأنفة جلسة اليوم الخميس لنظر قضية جمال النجادة والطعن على حكم حبسها لمدة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة إلى النيابة العامة.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصدر مُطلع قوله إن النجادة حالياً في السجن، وسوف يتم تقديم طلب للنظر في إخلاء سبيلها.

ويأتي حكم محكمة الجنح ضد جمال نجادة على خلفية إتهامها في قضية الإساءة لوكلاء النيابة بعد تسريب تسجيل صوتي سمع فيه صوتها وهي تصف وكلاء النيابة الذين حققوا معها في قضية غسيل الأموال مع مجموعة مشاهير بألفاظ مجرّمة قانوناً.

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