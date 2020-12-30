أطلق مغردون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضخمة للمطالبة بوقف البدلات والامتيازات الخاصة التي تصرفها المؤسسات الحكومية للمسؤولين في الدولة، مثل بدل التعليم وبدل الخدم وبدل العلاج وغيرها.

لا للبدلات والامتيازات الخاصة

ودشّن المغردون وسماً بعنوان “#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصة” غردوا عليه بعشرات التغريدات المطالبة للحكومة العمانية والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بضرورة وقف هذه البدلات والامتيازات، لما لها من تأثير على اقتصاد الدولة، خاصة بالتزامن مع خطة التوازن المالي التي انطلقت من أجل الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

🔴 وسم #لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصة يتصدر الترند العُماني مطالبين بإيقاف البدلات والعلاوات الخاصة والعيديات التي تصرفها بعض المؤسسات الحكومية لموظفيها . 🔴 هدفها – ترشيد إنفاق المال العام

– العدالة الوظيفية https://t.co/Gr767mgZuS — اقتصاد السلطنة (@snn_economy) December 30, 2020

نحن يا مولاي جلالة السلطان هيثم حفظكم الله ابنائك المعاقين نكافح من اجل عمان والامل الاول لله ومن ثم جلالتكم لنظر لأبنائكم المعاقين ورحمة ورأفة بهم وبحقوقهم فمالنا سواء الله وجلالتك الحني الرؤوف بهم. #لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصه pic.twitter.com/CabHgv0EFH — حنايا الروح (@hnaiaalrooh) December 30, 2020

ومن التغريدات التي رصدت عبر الوسم الذي لقي رواجاً واسعاً، قول أحد المغردين: “خطة التوازن المالي لن يكتب لها النجاح ما لم تشتمل على بعض الإصلاحات وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مع تغطية إعلامية وجلسات برلمانية مفتوحة وشفافة”.

خطة التوازن المالي لن يكتب لها النجاح مالم تشتمل على بعض الاصلاحات وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مع تغطية اعلامية وجلسات برلمانية مفتوحة وشفافة..#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصه pic.twitter.com/TsXsmoAjui — Ssss (@Ssss12741550) December 30, 2020

فيما قال مغرد آخر: “#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصه متى بنغار من جيرانا في الأفكار وفي كيفيت التسويق للبلد وثري السياحه والاستثمار.. وله العقول المتحجره بعدها تردد (تراث)”

#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصه متى بنغار من جيرانا في الأفكار وفي كيفيت التسويق للبلد وثري السياحه والاستثمار.. وله العقول المتحجره بعدها تردد (تراث) (تراث) pic.twitter.com/9aU3CLYqHV — بدر بن سعود (@FowAm0djfODOsFq) December 30, 2020

السلطنة بحاجة لسلطان لا يرحم احد

ودون أحد المغردين ما نصه: “البلاد بحاجة لرجل قوي بحاجة لمن يعيد لها الكرامة ولشعبها الرفاهية والخير. البلد بحاجة لسلطان لا يرحم البلد بحاجة لقطع رؤوس.”

وأكمل:”البلد بحاجه لك يا هيثم سل سيفك يا ابن الأكرمين فقد آن الوقت لخيلك ان يشق غبار هذا الوطن والنصر سليلك وشعبك معك ونحن درعك.”

البلد بحاجه لرجل قوي.. بحاجة لمن يعيد لها الكرامة ولشعبها الرفاهية والخير. البلد بحاجة لسلطان لايرحم. البلد بحاجه لقطع رؤوس.البلد بحاجه لك ياهيثم..سل سيفك يا ابن الاكرمين فقد آن الوقت لخيلك ان يشق غبار هذا الوطن والنصر سليلك وشعبك معك ونحن درعك. #لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصة pic.twitter.com/v05pG59Zlk — MOHAMED ALBARAMi (@AlbaramiMohamed) December 30, 2020

خطة التوزان المالي

وكانت سلطنة عمان أقرّت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، أن الخطة تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

توجيهات السلطان هيثم بن طارق

ونقل البيان عن السلطان هيثم بن طارق، توجيهاته بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود، من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

ومساء الأحد، قالت وزارة المالية إنها تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من عام 2022.

وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8 بالمئة خلال العام الجاري.

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