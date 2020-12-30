سلطنة عمان البدلات والامتيازات
سلطنة عمان
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عمانيون يدشنون حملة ضخمة لوقف بدلات وامتيازات المسؤولين التي ارهقت ميزانية السلطنة

كتب وطن
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أطلق مغردون عمانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضخمة للمطالبة بوقف البدلات والامتيازات الخاصة التي تصرفها المؤسسات الحكومية للمسؤولين في الدولة، مثل بدل التعليم وبدل الخدم وبدل العلاج وغيرها.

لا للبدلات والامتيازات الخاصة

ودشّن المغردون وسماً بعنوان “#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصة” غردوا عليه بعشرات التغريدات المطالبة للحكومة العمانية والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بضرورة وقف هذه البدلات والامتيازات، لما لها من تأثير على اقتصاد الدولة، خاصة بالتزامن مع خطة التوازن المالي التي انطلقت من أجل الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

 

ومن التغريدات التي رصدت عبر الوسم الذي لقي رواجاً واسعاً، قول أحد المغردين: “خطة التوازن المالي لن يكتب لها النجاح ما لم تشتمل على بعض الإصلاحات وبإشراف مباشر من رئيس الوزراء مع تغطية إعلامية وجلسات برلمانية مفتوحة وشفافة”.

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فيما قال مغرد آخر: “#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصه متى بنغار من جيرانا في الأفكار وفي كيفيت التسويق للبلد وثري السياحه والاستثمار.. وله العقول المتحجره بعدها تردد (تراث)”

السلطنة بحاجة لسلطان لا يرحم احد

ودون أحد المغردين ما نصه: “البلاد بحاجة لرجل قوي بحاجة لمن يعيد لها الكرامة ولشعبها الرفاهية والخير. البلد بحاجة لسلطان لا يرحم البلد بحاجة لقطع رؤوس.”

وأكمل:”البلد بحاجه لك يا هيثم سل سيفك يا ابن الأكرمين فقد آن الوقت لخيلك ان يشق غبار هذا الوطن والنصر سليلك وشعبك معك ونحن درعك.”

خطة التوزان المالي

وكانت سلطنة عمان أقرّت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، الاثنين، أن الخطة تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.

توجيهات السلطان هيثم بن طارق

ونقل البيان عن السلطان هيثم بن طارق، توجيهاته بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود، من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.

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ومساء الأحد، قالت وزارة المالية إنها تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من عام 2022.

وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8 بالمئة خلال العام الجاري.

 

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