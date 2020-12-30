شيخ بحريني جن جنونه من تقرير للجزيرة حول تعذيب المعتقلين في مركز شرطة المحرق

أغضب تقرير بثته قناة “الجزيرة” القطرية، بشأن تعذيب معارضين سياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، السلطات المختصة التي انبرت في الهجوم على القناة وكيل السباب والاتهامات لها بتزوير الحقائق.

الجزيرة رفعت ضغط النظام البحريني

قناة الجزير بثت تقرير تضمن مطالبة نواب بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق عاجل في زيارة باتيل مركز شرطة بالبحرين، عُذِّب فيه معارضون سياسيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان.

وزيرة الداخلية البريطانية تزور مديرية شرطة المحرق المقر الذي استخدمه جهاز الأمن الوطني للتعذيب والتنكيل بشخصيات معارضه ونشطاء في العام ٢٠١٧م pic.twitter.com/QBA58ADYpD — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 7, 2020

التقرير دفع الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالبحرين، بتعبيره عن “إدانة ورفض أهالي المحافظة الجنوبية لما قال إنه ادعاءات باطلة من القناة القطرية، بخصوص مديرية شرطة محافظة المحرق”.

المحرق الأبية!

وقال الشيخ البحريني، إن “المحرق الأبيّة، ذات إرث عربي وإسلامي عريق وأن أهلها رمز للوطنية، متابعاً بزعمه: “هذه الأكاذيب، امتداد للنهج التحريضي، الذي اعتادته تلك القناة، ولا يمكن أن تنال من منظومتنا الأمنية المشهود لها إقليميا ودوليا والتي يعبر كافة المواطنين والمقيمين عن تقديرهم لما تقدمه من خدمات أمنية رفيعة”، وفق تعبيره.

وأضاف خليفة بن علي: “مديرية شرطة المحرق، والتي كانت محل ادعاءات من جانب هذه القناة، نموذج متكامل في الأداء الأمني ومحل تقدير من الجميع من خلال خدماتها الأمنية الاحترافية وهي جزء من المنظومة الأمنية بوزارة الداخلية والتي تعمل بتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إطار حرصه على توفير كافة السبل الكفيلة بحفظ الأمن وحماية السلامة العامة، فضلا عن العمل على تحقيق الأمن الشامل عبر الشراكة المجتمعية البناءة والتي صارت احدى علامات الأداء الأمني المشرف في مملكة البحرين”.

شرطة المحرق

يذكر، أن تقرير قناة الجزيرة، أشار إلى رسالة النواب التي قالوا فيها إن زيارة الوزيرة والسفير البريطانيين لدى المنامة لمركز شرطة المحرّق تخاطر بتبييض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات الذين يرتكبونها.

وكانت جوسي توم، سكرتيرة المجموعة البرلمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان بالخليج في بريطانيا، قد قالت إن تغاضي بلادها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين يعطي ضوءاً أخضر للمنامة للاستمرار في الانتهاكات.

وعبرت توم، وفق القناة القطرية، عن أملها أن تنجح انتقادات البرلمانيين لوزيرة الداخلية في اقناع رئيس الوزراء بفتح تحقيق.

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