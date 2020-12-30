هوشة يو ووك
هوشة يو ووك
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تحرشوا بفتاة وقامت القيامة.. “شاهد” مشاجرة عنيفة في مجمع يو ووك بالرياض وهذا ما حدث

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة جماعية عنيفة بين عدد من الأشخاص ورجال أمن مجمع “يو ووك” بالرياض عاصمة المملكة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عدة شباب ينهالون بالضرب على الحراسات الأمنية المدنية في مجمع “يو يووك”، وسط تضرر المجمع وتكسير مرافقه بسبب عنف المشاجرة.

هوشة يو ووك

وتصدر هاشتاج #هوشه_يو_ووك التريند عبر “تويتر” في المملكة، وذكر المغردون أن سبب المشاجرة هو تحرش هؤلاء الشباب في بعض الفتيات، وحين تدخل أحد رجال الأمن بالمجمع لحماية الفتاة، تفاجأ باعتداء الشباب عليه، واتسعت دائرة المشاجرة لتشمل أصدقاء الشاب، وباقي عناصر الحراسة المدنية.

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حالة غضب تسود مواقع التواصل بعد حادثة يو ووك

واستنكر المغردون ماحدث في “يو ووك” وأبدوا استغرابهم من عدم حمل رجال الأمن أي نوع من الأسلحة لحمايتهم، خاصة أن هذه المشاجرات تتكرر بشكل كبير في نفس المجمع، مطالبين بمعاقبة الشباب.

اعتقال الجناة في هوشة يو ووك

وأعلنت الجهات الأمنية في وقت لاحق، أنها ألقت القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، بعد بلاغ حول اعتداءهم على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

وذكر “سناب الداخلية” التابع لوزارة الداخلية السعودية، أن المشاجرة حدثت بعد منع المتهمين من الدخول إلى مجمع “يو ووك”، لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقد تم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالته

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