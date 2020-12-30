تحرشوا بفتاة وقامت القيامة.. “شاهد” مشاجرة عنيفة في مجمع يو ووك بالرياض وهذا ما حدث

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق مشاجرة جماعية عنيفة بين عدد من الأشخاص ورجال أمن مجمع “يو ووك” بالرياض عاصمة المملكة.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، عدة شباب ينهالون بالضرب على الحراسات الأمنية المدنية في مجمع “يو يووك”، وسط تضرر المجمع وتكسير مرافقه بسبب عنف المشاجرة.

#هوشه_يو_ووك#سالفه_الهاشتاق صعد هاشتاق بقوه إلى الترند لقيام شخص مضاربه شاب متحرش …….

حاولت ابحث عن صوره الشاب ابو الثوب يلي حاط يده ع خصره لانو بينشهر وبقوه👌 pic.twitter.com/gXvL5I8Fzc — ابو الورد | رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) December 30, 2020

هوشة يو ووك

وتصدر هاشتاج #هوشه_يو_ووك التريند عبر “تويتر” في المملكة، وذكر المغردون أن سبب المشاجرة هو تحرش هؤلاء الشباب في بعض الفتيات، وحين تدخل أحد رجال الأمن بالمجمع لحماية الفتاة، تفاجأ باعتداء الشباب عليه، واتسعت دائرة المشاجرة لتشمل أصدقاء الشاب، وباقي عناصر الحراسة المدنية.

حالة غضب تسود مواقع التواصل بعد حادثة يو ووك

واستنكر المغردون ماحدث في “يو ووك” وأبدوا استغرابهم من عدم حمل رجال الأمن أي نوع من الأسلحة لحمايتهم، خاصة أن هذه المشاجرات تتكرر بشكل كبير في نفس المجمع، مطالبين بمعاقبة الشباب.

المفروض حراس الأمن يكون معهم أسلحة اقل شيء جهاز صعق كهربائي #هوشه_يو_ووك — غادة العلي (@Ghada_AlAli) December 30, 2020

#هوشه_يو_ووك مااعرف ليش كيذا يصير معانا!!

الحكومه الله يحفظها جهزت وكثفت اماكن ترفيهيه وخدميه مثل المقاهي والمطاعم لتصبح متنفس ترفيهي للعائلات والافراد ،مو عشان الناس تنفر منها وتخاف على نفسها بسبب الاشياء اللي نسمع عنها ببعض الاماكن !!؟؟ عجباً لأمركم — موضي النصار|moudhi alnassar (@MODIALNASSAR) December 31, 2020

الله يقرف طعوس الرياض، مالومهم يوم ركبو لكم شبك زي الغنم رايحين متجمعين على حارس الامن تضربونه وهذي اوامر من الي فوقه؟ حسافة الي يحط لكم اماكن حلوة. #هوشة_يو_ووك — 𝐀𝐬𝐡. (@14lll4) December 31, 2020

للأسف

المشكلجيين و قليلين الأدب و المتحرشين هم من أفسدوا جمال هذه الأماكن

اتمنى أن يكون هناك حزم و يضرب بيد من حديد، لأن مثل هالأشكال المفروض تنقرض و لا نشوفها بهالحياة

سفاهه و همجية و عقليات فارغة ..#هوشه_يو_ووك — Abdullah AL-Nouman 🇸🇦 (@a_alnouman1) December 31, 2020

يتم محاسبة الأشخاص وسجن الأشخاص ضروري #هوشه_يو_ووك — امظلوم (@dddmmmooo50) December 31, 2020

قسم بالله لو شاف ذي الاشياء الاجانب يكنسلون يجون السعوديه مره ثانيه ولا يقول تبون نسلم وكذا اخلاقكم وتصرفاتكم عيب والله ذي الاشياء #هوشه_يو_ووك — Abdu Rahman Al-Mutairi (@Fo7usV) December 31, 2020

اعتقال الجناة في هوشة يو ووك

وأعلنت الجهات الأمنية في وقت لاحق، أنها ألقت القبض على أربعة مواطنين، في العقد الثاني من العمر، بعد بلاغ حول اعتداءهم على الحراسات الأمنية المدنية في أحد المجمعات التجارية بمدينة الرياض.

وذكر “سناب الداخلية” التابع لوزارة الداخلية السعودية، أن المشاجرة حدثت بعد منع المتهمين من الدخول إلى مجمع “يو ووك”، لمخالفتهم الإجراءات الصحية الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وقد تم القبض على المتهمين، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة وإحالته

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