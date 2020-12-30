انفجار مطار عدن اليوم
مطار عدن
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شاهد ما الذي حدث في مطار عدن وما طبيعة الانفجار الذي نجا منه أعضاء الحكومة بأعجوبة؟

كتب وطن
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هزّ انفجار كبير اليوم، الأربعاء، مطار عدن في اليمن، بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

5 أشخاص قتلوا في انفجار مطار عدن

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني محلي قوله، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع بشكل مفاجئ.

وأضاف مصدر أمني محلي أن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار.

مطار عدن سيارات مدمرة واعمدة دخان

وعرض التلفزيون السعودي الرسمي صورا لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

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ردود غاضبة بعد انفجار عدن

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم البلدان العربية، حالة من التفاعل الكبير مع الانفجار، الذي حمّلت أطراف يمنية جماعة الحوثي مسئوليته المباشرة، من أجل عرقلة عمل الحكومة الجديدة.

وعلقت إحدى المغردات على الحادثة وقالت: “لرد الأول لمن يقف وراء #انفجار_مطار_عدن هو بقاء الحكومة في عدن ومواصلتها العمل منها وهذا ما سيحدث بعون الله تشديد القبضة الأمنية ع عدن،لتجنب تفجيرات أخرى متوقعة،لإفشال الحكومة،أمر ضروري ولكن هذا لن ينجح اذا لم يتم تنظيف الأجهزة الأمنية،المخترقة بعناصر قيل إنها تتواجد في كل مكان”

فيما قال الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة له: “انفجار ضخم يهز صالة كبار الزوار في مطار #عدن قبيل نزول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والقادمة من #السعودية.”

وتابع:”التأخر لحظات من النزول من الطائرة ينقذ أعضاء الحكومة اليمنية من موت محقق .. من يا ترى مستفيد من مثل هذه الأعمال وبقاء #عدن غير مستقرة ..؟! #اليمن”.

حكومة رأب الصدع

وتشكلت الحكومة الجديدة في محاولة لرأب الصدع الخطير بين العناصر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الانفصالية الجنوبية.

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