شاهد ما الذي حدث في مطار عدن وما طبيعة الانفجار الذي نجا منه أعضاء الحكومة بأعجوبة؟

هزّ انفجار كبير اليوم، الأربعاء، مطار عدن في اليمن، بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

عاجل: إنفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن عقب هبوط طائرة تقل الحكومة الجديدة. pic.twitter.com/6rnTUTvhsp — Screen Mix (@ScreenMix) December 30, 2020

5 أشخاص قتلوا في انفجار مطار عدن

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني محلي قوله، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع بشكل مفاجئ.

مشاهد من انفجار مطار عدن، والباحث السياسي ياسين التميمي يقول إنها "عملية سياسية بامتياز موجهة ضد الحكومة اليمنية الجديدة التي وصلت إلى عدن" pic.twitter.com/0TyAQZ0r9n — TRT عربي (@TRTArabi) December 30, 2020

لقطات توضح جزءًا من الدمار الذي لحق بمطار #عدن جراء الانفجارات لحظة وصول الحكومة الجديدة#انفجار_في_مطار_عدن / pic.twitter.com/o51hR2UXa4 — محمد العدني (@abcfa6300) December 30, 2020

وأضاف مصدر أمني محلي أن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار.

مطار عدن سيارات مدمرة واعمدة دخان

وعرض التلفزيون السعودي الرسمي صورا لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

ردود غاضبة بعد انفجار عدن

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم البلدان العربية، حالة من التفاعل الكبير مع الانفجار، الذي حمّلت أطراف يمنية جماعة الحوثي مسئوليته المباشرة، من أجل عرقلة عمل الحكومة الجديدة.

عليك اللعنةأيها المأجور

المرتزق

المتسلق

لقدوقع إنفجارعدن قبل لحظات

ولايمكن إصدار الأحكام على

الجهةالتي تقف خلف التفجير

إلامن جهة تسيطر على اليمن

أرضاوبحرا وجواوتخطط

لإحداث فوضى في المنطقة

وهي تحتضنك

وتحرضك

وتدفع لك

..وتدفعك لمهاجمة قطر

وإسمها يبدأ بحرف( أ )

وينتهي بالتاء ! https://t.co/o9fWl3yXJV pic.twitter.com/K6d9j96f7T — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) December 30, 2020

وعلقت إحدى المغردات على الحادثة وقالت: “لرد الأول لمن يقف وراء #انفجار_مطار_عدن هو بقاء الحكومة في عدن ومواصلتها العمل منها وهذا ما سيحدث بعون الله تشديد القبضة الأمنية ع عدن،لتجنب تفجيرات أخرى متوقعة،لإفشال الحكومة،أمر ضروري ولكن هذا لن ينجح اذا لم يتم تنظيف الأجهزة الأمنية،المخترقة بعناصر قيل إنها تتواجد في كل مكان”

الرد الأول لمن يقف وراء #انفجار_مطار_عدن هو بقاء الحكومة في عدن ومواصلتها العمل منها وهذا ماسيحدث بعون الله

تشديد القبضة الأمنية ع عدن،لتجنب تفجيرات اخرى متوقعة،لافشال الحكومة،أمر ضروري

ولكن هذا لن ينجح اذا لم يتم تنظيف الاجهزةالأمنية،المخترقة بعناصر قيل انها (تتواجد في كل مكان) — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) December 30, 2020

فيما قال الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة له: “انفجار ضخم يهز صالة كبار الزوار في مطار #عدن قبيل نزول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والقادمة من #السعودية.”

وتابع:”التأخر لحظات من النزول من الطائرة ينقذ أعضاء الحكومة اليمنية من موت محقق .. من يا ترى مستفيد من مثل هذه الأعمال وبقاء #عدن غير مستقرة ..؟! #اليمن”.

انفجار ضخم يهز صالة كبار الزوار في مطار #عدن قبيل نزول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والقادمة من #السعودية ..

التأخر لحظات من النزول من الطائرة ينقذ أعضاء الحكومة اليمنية من موت محقق ..

من يا ترى مستفيد من مثل هذه الأعمال وبقاء #عدن غير مستقرة ..؟!#اليمن — جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 30, 2020

حكومة رأب الصدع

وتشكلت الحكومة الجديدة في محاولة لرأب الصدع الخطير بين العناصر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والقوات الانفصالية الجنوبية.

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