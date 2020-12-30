“شاهد” ماذا قال الكابتن المصري “أبو تريكة” عند سؤاله عن أجمل لحظة في 2020 ؟!

كشف أمير القلوب الكابتن أبو تريكة ولاعب نادي الأهلي “القرن” المصري 42 عاماً، عن أفضل لحظة له خلال عام 2020م، في حوار مع قناة “بي أن سبورت” الرياضية القطرية، هي بطولة نادي العشق الأحمر الأهلي وفوزه على نادي الزمالك وتتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا هذا العام بعد غياب لسبعة سنوات عن البطولة الأفريقية.

وأردف الكابتن أبو تريكة، قائلاً: ” إن مباراة فريق الزمالك الكبير مع فريق الأهلي دائماً تبقى خالدة في الذكريات، في تاريخ الفريقين في بطولة قارية، غاب الأهلي عنها لسبعة سنوات، رجع في البطولة التاسعة له في تاريخ مسيرته الكروية، والوصول بذلك اللقب إلى كأس العالم للأندية في الدوحة، مضيفاً أنه ربما القدر أن يعطيني الفرصة من أجل التقرب من النادي الذي أعشقه وأحبه، وأيضاً من اللاعبين الذين شجعتهم في فريق الأهلي المصري”.

شعوره بعد إحراز هدف قفشة

وبين أبو تريكة، أنه في الدقيقة ال 86 يسجل اللاعب المصري محمد مجدي قفشة 24 عاماً، يسجل هدفاً لفريق الأهلي المصري، الأغلى في تاريخ النادي “القرن” المصري، مردفاً أن شعوره أنه بعد تسجيل هذا الهدف يمكن الدوحة قد سمعت صوته فرحاً فخراً بما قدمه اللاعبين في المباراة، وكذلك شعور فريق يشجع ويحب نادي الأهلي”.

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وأضاف أمير القلوب أبو تريكة، قائلاً: إن الأهلي يأتي لمسات وفاء ووجود اللاعب مؤمن زكريا ورئيس فريق الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب، أحسن لاعب في تاريخ نادي “القرن” المصري، أثناء التتويج وحمل لقب بطولة كأس أمم إفريقيا، من أحسن اللحظات وأسعدها بالنسبة لي كمشجع ومتابع وليس كلاعب”.

نعم عشنا تلك الأجواء وتلك اللحظات في فريق الأهلي المصري، لكن هذه البطولة لها طعم ونكهة خاصة بالنسبة لي، ضد المنافس الكبير الديربي نادي الزمالك المصري والتي دائماً تكون لها رونق خاص على صعيد البطولات القارية.

أبو تريكة: "دائماً مباراة الأهلي والزمالك تبقى خالدة في الذكريات" " الدوحة كلها سمعت صوتي بعد هدف أفشا في شباك الزمالك" @trikaofficial pic.twitter.com/92qeFhpkuc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 30, 2020

وتمنى اللاعب السابق في نادي الأهلي المصري الكابتن محمد أبو تريكة، أن تكون عام 2021 القادمة أفضل من 2020 للفريق وللجميع.

اعتزال كرة القدم

وقد اعتزل الكابتن المصري الدولي ولاعب فريق الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة عالم كرة القدم في عام 2014 برفقة عدد من اللاعبين محمد بركات وعماد متعب، بعد مسيرته كروية مليئة بالنجاح له على صعيد جميع المسابقات التي شارك فيها أبو تريكة على الصعيد الدوري المحلي والقاري وكأس العالم للأندية ومنتخب بلده.

ويعمل الكابتن محمد أبو تريكة المصري حالياً محللاً رياضياً في قنوات “بي إن سبورت” في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شارك في تحليل العديد من البطولات الكبرى حتى الآن، ضمن فريق التحليل لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي.

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