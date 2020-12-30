أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني
تميم ال ثاني
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شاهد كيف تصرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع سيدة قطرية قبل تلقيها لقاح كورونا

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، أثار اعجاباً واسعاً من تصرف لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع سيدة قطرية .

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ويظهر في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أمير قطر وهو يُطمئن سيدة قطرية قبل دخولها للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلاً لها إنّ التطعيم لن يكون له تأثير سلبي عليها .

وأشاد مغرّدون بأخلاق الأمير تميم وتواضعه مع أبناء شعبه.

قطر تبدأ الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدولة قطر عدم وجودة أي آثار جانبية للقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا بعد مرور الأسبوع الأول على انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس .

وأظهرت عملية المتابعة والمراقبة اللاحقة للقاح عدم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

وأفادت مؤسسة الرعاية الأولية أن عددا قليلا من الذين تلقوا التطعيم أبلغوا عن آثار جانبية بسيطة للغاية بما فيها حمى خفيفة، وصداع خفيف، وتعب، وألم في موضع الحقن، وهو ما يُلاحظ عادةً مع اللقاحات الأخرى.

ومنذ بدء حملة التطعيم يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، نجحت فرق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تلقيح عدد كبير من الفئة المستهدفة ذات الأولوية في المراكز الصحية المخصصة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي الوجبة، ولعبيب، والرويس، وأم صلال، وروضة الخيل، والثمامة، ومعيذر.

 

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