شاهد كيف تصرف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع سيدة قطرية قبل تلقيها لقاح كورونا

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، أثار اعجاباً واسعاً من تصرف لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع سيدة قطرية .

ويظهر في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” أمير قطر وهو يُطمئن سيدة قطرية قبل دخولها للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلاً لها إنّ التطعيم لن يكون له تأثير سلبي عليها .

وأشاد مغرّدون بأخلاق الأمير تميم وتواضعه مع أبناء شعبه.

"ما تحسّين بشي إن شاء الله" ♥️

سمو الأمير @TamimBinHamad يطمئن إحدى المواطنات قبل تلقيها اللقاح المضاد لكوڤيد-19 في مركز لعبيب الصحي #نديب_قطر pic.twitter.com/ddf9cqlWQH — نديب قطر (@NadeebQa) December 30, 2020

الشيخ تميم بن حمد

يطمن وحده من امهاتنا .. بإن التطعيم

ماله تأثير .. حبيب يابوحمد حبيب 🙏 pic.twitter.com/GHtw4PrOIn — بوغانم (@abughanim73) December 30, 2020

الله يحفظه و ينصره على من عاداه أميرنا و تاج راسنا — @101.jabbir أبو احمد (@101Jabir) December 30, 2020

ما شاءالله عليه شخصية راقية متواضعة .. الله يحفظه و يحميه🌹🌹🌹 — ahmad mousa (@ahmad8021754) December 30, 2020

فديت روحه حبيبنا وتاج راسنا بوحمد 🇶🇦 — ALAnood.K.A.ALThani (@UmKhalid_qa) December 30, 2020

جعل تبطي سنينه بوحمد ❤️ ويحفظ امهاتنا وآبائنا جميع — المعالي كايده 🇶🇦 (@yh_1985) December 30, 2020

قطر تبدأ الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدولة قطر عدم وجودة أي آثار جانبية للقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا بعد مرور الأسبوع الأول على انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس .

وأظهرت عملية المتابعة والمراقبة اللاحقة للقاح عدم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

وأفادت مؤسسة الرعاية الأولية أن عددا قليلا من الذين تلقوا التطعيم أبلغوا عن آثار جانبية بسيطة للغاية بما فيها حمى خفيفة، وصداع خفيف، وتعب، وألم في موضع الحقن، وهو ما يُلاحظ عادةً مع اللقاحات الأخرى.

ومنذ بدء حملة التطعيم يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، نجحت فرق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تلقيح عدد كبير من الفئة المستهدفة ذات الأولوية في المراكز الصحية المخصصة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي الوجبة، ولعبيب، والرويس، وأم صلال، وروضة الخيل، والثمامة، ومعيذر.

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