السياح الاسرائيليين في فنادق دبي يسرقون كل ما يمكن حمله
السياح الاسرائيليين في فنادق دبي يسرقون كل ما يمكن حمله
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شاهد فضيحة السياح الإسرائيليين في فنادق دبي بالإمارات!

كتب وطن
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بعدما فتحت الإمارات أحضانها للسياح الإسرائيليين .. تكشف صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة في تقريرٍ لها، عن فضيحة، تتمثل تفاصيلها في قيام هؤلاء السياح بسرقة أغراض من فنادق دبي!

شاهدوا معنا التفاصيل في هذه القصّة المصوّرة من انتاج “وطن”:

وللمزيد اضغط هنا: إسرائيليون في الإمارات يسرقون من فنادق دبي كل ما يمكن حمله

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