شاهد فضيحة السياح الإسرائيليين في فنادق دبي بالإمارات!

بعدما فتحت الإمارات أحضانها للسياح الإسرائيليين .. تكشف صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة في تقريرٍ لها، عن فضيحة، تتمثل تفاصيلها في قيام هؤلاء السياح بسرقة أغراض من فنادق دبي!

شاهدوا معنا التفاصيل في هذه القصّة المصوّرة من انتاج “وطن”:

وللمزيد اضغط هنا: إسرائيليون في الإمارات يسرقون من فنادق دبي كل ما يمكن حمله

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