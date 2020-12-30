بعدما فتحت الإمارات أحضانها للسياح الإسرائيليين .. تكشف صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة في تقريرٍ لها، عن فضيحة، تتمثل تفاصيلها في قيام هؤلاء السياح بسرقة أغراض من فنادق دبي!
الأحدث
- تصريح للناشط المغربي المعطي منجب عن مخابرات محمد السادس يذهب به وراء الشمس
- شاهد فضيحة السياح الإسرائيليين في فنادق دبي بالإمارات!
- سلمان العودة بين الحياة والموت في معتقلات السعودية وأخطر تصريحات لنجله منذ اعتقاله وطلب استغاثة
- حفلات جنس وسكارى بكل مكان.. معارضة سعودية تحذر حاكم دبي من” عذاب قوم لوط”
- بعدما أصبحت الإمارات مقصداً للزُناة .. أنباء عن وفاة اسرائيلي خلال ممارسته الجنس في دبي!
- “شاهد” شهادة لأول مرة تخرج حول مخطط غزو قطر الفاشل والكويتيون أثبتوا أنهم “أولاد اصول”
- ابن زايد “وسوس” لملك البحرين بهذا الأمر ولا زال يسعى لضرب المصالحة الخليجية بأي ثمن
- الملك سلمان لم يصف أمير قطر بـ”أخيه” في خطاب دعوته للقمة على عكس مخاطبته للسلطان هيثم والشيخ نواف
- هذا مصير المواطنة الكويتية وزوجها الذين عذّبا خادمة فلبينية حتى الموت وتسببا بأزمة كبيرة بين البلدين
- “شاهد” أول فيديو عن قرب للصواريخ التي قصفت مطار عدن والمعجزة الإلهية التي حدثت
قد يعجبك ايضا