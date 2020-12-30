“شاهد” أول فيديو عن قرب للصواريخ التي قصفت مطار عدن والمعجزة الإلهية التي حدثت

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أظهر عن قرب لحظة قصف مطار عدن بالصواريخ، أثناء نزول أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة المعينة من طائرتهم واستقبال الجمهور لهم.

قصف مطار عدن

ويظهر المقطع المتداول والذي رصدته (وطن) عدد من الصواريخ تسقط وسط المطار دون تصيب الطائرة.

#تفجيرات_مطار_عدن

قياسا على عدد الصواريخ التي ضربت المطار مع كثافة الحضور وعشوائية الإنتشار الجماهيري ووجود طائرة في مدرج المطار لم تصب بأذى فإنه يمكن القول ان معجزة ربانية قد احاطت بالجميع وقللت من عدد الضحايا وإلا كنا سنشهد حادثة إرهابية مرعبة جدا من حيث عدد القتلى والجرحى . pic.twitter.com/ldgjk7Y5Hv — أحمد عمر بن فريد (@AhmedBinFareed1) December 30, 2020

صاروخ ضرب مطار عدن

ويتضح من المشهد بحسب نشطاء أنه قياسا على عدد الصواريخ التي ضربت المطار مع كثافة الحضور، وعشوائية الانتشار الجماهيري ووجود طائرة في مدرج المطار لم تصب بأذى، فإنه يمكن القول أن معجزة ربانية قد أحاطت بالجميع وقللت من عدد الضحايا، وإلا كنا سنشهد حادثة إرهابية مرعبة جدا من حيث عدد القتلى والجرحى.

مطار عدن

وهزّ انفجار كبير اليوم، الأربعاء، مطار عدن في اليمن، بعد وقت قصير من هبوط طائرة تقل أعضاء الحكومة الجديدة في البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر أمني محلي قوله، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات في الهجوم الذي وقع بشكل مفاجئ.

وأضاف مصدر أمني محلي أن ثلاث قذائف هاون سقطت في صالة المطار.

مطار عدن سيارات مدمرة واعمدة دخان

وعرض التلفزيون السعودي الرسمي صورا لسيارات مدمرة وقد تحطم زجاجها، وأعمدة من الدخان الأبيض متصاعدة من مكان الحادث.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمعظم البلدان العربية، حالة من التفاعل الكبير مع الانفجار، الذي حمّلت أطراف يمنية جماعة الحوثي مسئوليته المباشرة، من أجل عرقلة عمل الحكومة الجديدة.

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