نشر الإعلامي السوري موسى العمر، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بتويتر، تحدث فيه عن السوري الراحل المخرج حاتم علي، والذي فُجعت الأوساط الإعلامية والفنية العربية بوفاته يوم أمس، الثلاثاء، جرّاء نوبة قلبية مفاجئة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال موسى العمر خلال المقطع الذي نشره ورصدته (وطن): “حاولت قدر الإمكان إني ما احكي عن حاتم علي الله يرحمه، ولكن ما أستطيع لهذا الإعجاب كتماناً، أنا من الشبان الذين تربوا على مسلسلات خالدة صنعها هذا الرجل، كالزير سالم، صقر قريش، ربيع قرطبة، وغيرها من المسلسلات الكبيرة.

عن حاتم علي .. رحمه الله pic.twitter.com/He622yqUaq — موسى العمر (@MousaAlomar) December 29, 2020

شهادة موسى العمر حول المخرج حاتم علي

وتابع: “أي انتاج ناجح يلزمه 3 عوامل مع ثنائية الكاتب الرائع وليد سيف وشركة إنتاج ضخمة هي الشام الدولية، يعني حاتم علي ترك تأثير كبير في على صعيد شخصي، حيث كنت أتابع مسلسل ربيع قرطبة، عندما قدّم وجوه جديدة، وصنع من ربيع قرطبة نجوم كبار مثل تيم حسن وغيرهم”

وأكمل:”أذكر نصاً إلى الآن أحفظه، كنت أقيّد ما يكتبه وليد سيف وما يخرجه هذا الأسطورة حاتم علي، عندما كتب لا تفرح بما تعطي ولا تجزع بما تمنع فرب نعمة تبطل نقمة ورب نقمة تبطل نعمة فحمد لله على ما أخذ وحمد لله على ما منع”.

حاتم علي

وتفاعل عديد من المغردين عبر تويتر مع حدث الصحفي موسى العمر، مطلقين عبارات الترّحم والتعزية لأسرة الفقيد المخرج حاتم علي، ولعموم الشعب السوري.

وعلق أحد المغردين على المقطع وقال: “ثابتاً على موقفه ومخلصاً لمبادئه، ترجل الفارس ولم تتكحل عيناه برؤية سوريا وردة تتفتح في الحرية.

ثابتاً على موقفه ومخلصاً لمبادئه، ترجل الفارس .. ولم تتكحل عيناه برؤية سوريا وردة تتفتح في الحرية. كم من أبناء الوطن المخلصين سيرحلون عن هذه الدنيا قبل أن يشهدوا زوال هذا الكابوس الجاثم على صدور السوريين منذ سبعة عقود عجاف. يا الله .. ما لنا غيرك ، يا الله — Manhal AL DAKHLALLAH (@MDA13182214) December 29, 2020

وتابع:”كم من أبناء الوطن المخلصين سيرحلون عن هذه الدنيا قبل أن يشهدوا زوال هذا الكابوس الجاثم على صدور السوريين منذ سبعة عقود عجاف يا الله ما لنا غيرك”

كما قال آخر: “فعلا حاتم علي شخصية محبوبة قريب للقلب متواضع وفوق ذلك مبدع بمهنته”.

فعلا حاتم علي شخصية محبوبة قريب للقلب متواضع وفوق ذلك مبدع بمهنته — SUHEL ALAJLAN (@suheLajlaN) December 29, 2020

من هو حاتم علي

وحاتم علي هو ممثل وكاتب ومخرج ومنتج سوري، من مواليد العام 1962.

بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.

حاصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل عام 1986. عضو في نقابة الفنانين السوريين.

وحاتم علي متزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي، وفاز بالعديد من الجوائز عن أعماله التلفزيونية التي أخرجها مثل مسلسل التغريبة الفلسطينية، ومسلسل عمر، ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، وصقر قريش، وربيع قرطبة، و مسلسل الزير سالم، والعديد من الجوائز الأخرى. حيث أخرج 25 عملاً تلفزيونياً ومثل في الكثير منها.

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