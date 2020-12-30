تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، رسالة قديمة مكتوبة بخط اليد من السلطان العماني الراحل سعيد بن تيمور قبل وفاته بشهرين، إلى ابنه السلطان قابوس بن سعيد، لتتسبب بتفاعل كبير من قبل المغردين والنشطاء.

ولدي العزيز قابوس بن سعيد

وبحسب الصور المتداولة كتب السلطان العماني سعيد بن تيمور إلى ابنه قابوس في الرسالة التي رصدتها (وطن): “بسم الله الرحمن الرحيم، ولدي العزيز قابوس بن سعيد بن تيمور حفظة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سررت بكتابك المحرر في هذا اليوم وبتمنياتك الطيبة لي، راجياً لك حسن الصحة والعافية ودوام التوفيق في مستقبلك”

وتابع:” وآمل أن تكون والدتك وأختك في صحة وعافية، مع سلامي الجزيل لهما، والسلام عليكم، 21 رجب 1392، موافق 21 أغسطس 1972. ”

#عمان_لايف | رسالة تنشر لأول مرة أوردتها موسوعة "عمان منذ الأزل.. سجل تاريخي مصور" موجهة من السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب الله ثراه pic.twitter.com/jAacIgFSaG — عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) December 30, 2020

تفاعل العمانيون مع رسالة السلطان الراحل

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع رسالة السلطان الراحل إلى ولده، مطلقين عبارات الترحم والدعاء لهما وتمنيات التوفيق للسلطان الحالي هيثم بن طارق.

رحمه الله عليكم جميعاً — أحمد ( الشكيلي ) 🇴🇲 أمير القلم 🖊 🇴🇲 (@Al_shikeli) December 30, 2020

الله يرحمهم ويغمد روحهم في الجنة الفردوس الأعلى يارب العالمين — Othman Balushi (@BalushiOthman) December 30, 2020

وعلق أحد المغردين على الرسالة بعد أن قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بتويتر: “رسالة مؤثرة تنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور قبل وفاته بأقل من شهرين إلى ابنه يعبر فيها عن دوام التوفيق له ونقل سلامه لوالدته وأخته رحمهم الله جميعا”

#صباح_الخير

رسالة مؤثرة تنشر لأول مرة من السلطان سعيد بن تيمور قبل وفاته بأقل من شهرين إلى ابنه السلطان قابوس يعبر فيها عن دوام التوفيق له ونقل سلامه لوالدته وأخته رحمهم الله جميعا من كتاب عمان منذ الأزل المدشن اليوم اصدار مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا. pic.twitter.com/D3szqOFOjp — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AHMED64AHM) December 30, 2020

ولفت إلى أن هذه الرسالة من كتاب “عمان منذ الأزل” المدشن اليوم إصدار مكتب مستشار السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي سابقا.

وفاة السلطان

وتوفي سلطان عمان الراحل، في يناير الماضي بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 79 عاما.

وحينها أدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية سلطانا جديدا للبلاد، وذلك عقب اجتماع لمجلس العائلة الحاكمة.

نشأة السلطان قابوس

وكان الراحل قابوس قد ولد في 18 نوفمبر عام 1940 في محافظة ظفار، وهو السلطان الثامن من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أحمد بن سعيد عام 1741.

وحكم سلطنة عمان منذ عام 1970، ولم يتزوج الراحل ومن ثم لم يكن له وريث لعرشه، كما أنه لم يعين خلفا له.

وتفيد تقارير بأن السلطان الراحل كان يعاني من مرض سرطان القولون منذ عام 2014، ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير، وأناب عنه عددا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة.

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