أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قراراً عسكرياً مفاجئاً للسعودية وملكها سلمان بن عبد العزيز، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض نهاية الشهر المقبل وتسلم جو بايدن زمام الرئاسة للأربع سنوات المقبلة.

ترامب يفاجئ الملك سلمان بقرار عسكري

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية، في صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليون دولار، حيث تأتي هذه الصفقة في الأيام الأخيرة لفترة ترامب الرئاسية.

وقال البنتاغون، إن الصفقة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني، مضيفاً: “الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى”.

ترامب قنابل وذخيرة

وأشار إلى أن حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة، تتسبب في أضرار جانبية أقل.

غضب في الكونجرس

وكان أعضاء في الكونغرس قد شعروا بالغضب للخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين باليمن وحاولوا هذا العام، وقف بيع المقاتلات إف-35 للرياض ولكن دون جدوى، ورغم موافقة وزارة الخارجية، فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو إتمام مفاوضات.

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على الرياض لإنهاء الحرب اليمنية التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

وجاءت تصريحات “بايدن” بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال “خاشقجي” الذي قتل في 2 أكتوبر/تشرين الأول /2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

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