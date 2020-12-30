تسبب مقابلة إذاعية للباحث والأكاديمي العماني أنور الرواس، يتحدث فيها عن الأخطاء الحكومية تجاه إدارة الشؤون الاقتصادية بالبلاد، موجة من التفاعل والجدل عبر مواقع التواصل.

الأكاديمي العماني أنور الرواس

وقال الأكاديمي العماني في مقابلته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها وطن: “حين تتعامل مع العامة من الشعب العماني، عليك أن تدرك أن هناك غضب موجود لأنك لامست الراتب ولامست كل شيء، وعندما تأتي وتقول لا مساس بالراتب يعني احترم عقول العمانيين.”

🔻مقولة #صعب_المساس_بالرواتب لا تحترم عقول العمانيين وندرك جميعاً وجود أزمة حقيقية ولكن أدوات التعامل معها جاءت كلها مرة واحدة. 👤 | د.أنور الرواس، باحث وأكاديمي في الإعلام السياسي@anwarrawas @KhuloodAlwai #كل_الأسئلة pic.twitter.com/f79pWyAvTw — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) December 30, 2020

وتابع: “لما تكون عندك أزمة تريد المواطن يوقف معك، المواطن لا يريد يوقف معك لأنك لم تشر عليه، لماذا أوصلتمونا لهذا المستوى ومن ثم تريدون أن تأخذوا من جيب المواطن”

الرواس يهاجم المسؤولين

وهاجم أنور الرواس المسؤولين بقوله:”يخرج شجاع منكم ويقول أخطأنا، لأن المواطن بهذه الظروف تجده محبط، وكيف أستطيع أعيده لواقعه الأصلي، لأن هناك أزمة، ولا عنده شيء يتحدث فيه غير تويتر، وخلال واتس أب.”

وزاد: “أنا أقول ألا يقدم أحد عن المحاسبة عما يتم كتابته عبر تويتر وغيره، لأن الإنسان لما يعبر عن غضبه ويقول كلامه، حاولوا امتصاصه، والحكومة تدرك هذا الأمر وهي جزء من منظومة المجتمع العماني، وأنا داخلياً أعرف أن هناك أزمة حقيقية، ولكن كيفية التعامل معها اختلفت، تريد ضريبة، وتطلع إعلان تخويفي قبل فترة وقلت سنأخذ ضرائبنا.

أنت رفعت الدعم عن الكهرباء والماء

وأردف الأكاديمي العماني: “أنت رفعت الدعم عن الكهرباء والماء، وقبلها عن المحروقات، وعملت الضريبة الانتقائية، وننتظر الآن ضريبة القيمة المضافة، وخفضت الرواتب ما يتعلق بخريج الجامعة من 900 ريال صار 700 ريال”.

ردود فعل على حديث الرواس

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الأكاديمي العماني، مؤكدين تأييدهم لما جاء فيه.

وقال أحد المعلقين حول المقطع: ” لما القلوب تخاف وتتقي الله وليس المهم ترس الجيوب على حساب الدولة والمواطن يعم الخير ويزدهر المجتمع..”.

لما القلوب تخاف وتتقي الله

وليس المهم ترس الجيوب على

حساب الدولة والمواطن… يعم الخير

ويزدهر المجتمع… — أبن الوطن (@y2040m) December 30, 2020

كما علق مغرد آخر وقال: “تتذكروا مقولة لا مساس بمعيشة المواطن فهو خط أحمر وانهالت عليه الضرائب واحد فوق الأخرى حتى وصلت الكهرباء والماء هذه نفسها”.

تتذكروا مقولة لا مساس بمعيشة المواطن فهو خط أحمر وأنهالت عليه الضرائب واحد فوق الأخرى حتى وصلت الكهرباء والماء هذه نفسها — عُمان ⚔️ المجد (@omanfort) December 30, 2020

ويأتي حدث الباحث والاكاديمي العماني الرواس بالتزامن مع حملة أطلقها عمانيون عبر مواقع التواصل للمطالبة بوقف البدلات والامتيازات الخاصة التي تصرفها المؤسسات الحكومية للمسئولين في الدولة، مثل بدل التعليم وبدل الخدم وبدل العلاج وغيرها.

لا للدلات والامتيازات الخاصة

ودشّن المغردون وسماً بعنوان “#لا_للبدلات_والامتيازات_الخاصة” غردوا عليه بعشرات التغريدات المطالبة للحكومة العمانية والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، بضرورة وقف هذه البدلات والامتيازات، لما لها من تأثير على اقتصاد الدولة، خاصة بالتزامن مع خطة التوازن المالي التي انطلقت من أجل الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.

وكانت سلطنة عمان أقرّت خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب مختلفة أدت لازدياد نقم المواطن العماني.

ومساء الأحد، قالت وزارة المالية إنها تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من عام 2022. وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8 بالمئة خلال العام الجاري.

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