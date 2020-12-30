ايفانكا
ايفانكا
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سيدعمها ابن سلمان وسيمولها ابن زايد.. الجميلة ايفانكا ترامب تلمح لدخولها سباق الرئاسة الأمريكية المقبل

كتب وطن
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أشعلت ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ايفانكا ، مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت دهشة السياسيين، إثر تغريدة لها عبرت فيها عن طموحاتها الخاصة.

ايفانكا ترامب تعشق ايوا

وقالت ايفانكا، وهي زوجة المستشار الخاص لوالدها، جاريد كوشنير، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إنها تحب ولاية ايوا، مستخدمة علامة القلب (الحب) لمزيد من التأكيد، وسرعان ما حازت تغريدتها على أكثر 10 آلاف إعجاب في ساعات قليلة.

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ايفانكا وكيم ورينولدز

تغريدة إيفانكا جاءت إثر إعادتها نشر تغريدة للحاكم الجمهوري كيم ورينولدز من ولاية أيوا، الذي كتب “في مثل هذا اليوم من عام 1846، وقع الرئيس جيمس ك بولك مشروع قانون يجعل ولاية أيوا الولاية التاسعة والعشرين في الاتحاد، يوم سعيد لولاية أيوا العظيمة”، حيث والدها قد شارك التغريدة مسبقاً.

وحسب الخبراء في الشأن الأمريكي، فإن أهمية ولاية أيوا تأتي باعتبارها الولاية التي تستضيف أول مؤتمر حزبي في معركة السباق الانتخابي الرئاسي في تقليد مستمر منذ نصف قرن تقريباً، فيما لم تكن ايفانكا غريبة عن الولاية، إذ قامت بحملة من أجل والدها هناك، كما ساعدت في حملة إعادة انتخاب السيناتور الجمهوري جوني إرنست، كما هزم دونالد ترامب منافسه جو بايدن بفارق 8 نقاط في أيوا.

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ايفانكا تريد الوصول إلى البيت الأبيض

الجدير ذكره، أن ايفانكا ليست العضو الوحيد في عائلتها الذي يطمح بالوصول إلى البيت الأبيض مجدداً، حيث يتردد أن ترامب نفسه يرغب في العودة مرة أخرى إلى واشنطن بعد أربع سنوات، فيما أكدت تقارير أمريكية أن نجله ترامب جونيور له طموحات رئاسية ايضاً.

 

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