الملك سلمان لم يصف أمير قطر بـ”أخيه” في خطاب دعوته للقمة على عكس مخاطبته للسلطان هيثم والشيخ نواف

لفت ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أمر غريب بصيغ برقيات الدعوة التي أرسلها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزعماء الخليج لدعوتهم للقمة الخليجية الـ41 وخاصة البرقية المرسلة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

دعوة الملك سلمان لامير قطر

ولوحظ بحسب النشطاء ونص البرقيات المرسلة وفق ما رصدته (وطن) مخاطبة الملك سلمان، لكل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وكذلك رئيس الإمارات خليفة بن زايد، بصيغة “أخيه” التي لم تظهر في برقية مماثلة للشيخ تميم بن حمد.

الملك السعودي يوجه الدعوة لامير #قطر لحضور القمة الخليجية في العلا غربي المملكة في الخامس من يناير. صيغة الخبر في وكالة الانباء الحكومية خلت من كلمة "اخيه" التي استخدمت مع بقية قادة المجلس. pic.twitter.com/OPLcD16041 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 30, 2020

اختلاف برقيات الدعوة

وأثار هذا الاختلاف ببرقيات الدعوة لزعماء الخليج موجة من الجدل بين النشطاء.

لا نريد كلمة اخيه. نريد الندية و الاستقلالية.

كلمات مثل ابنه او اخية ستستخدم للولاية على الاشخاص. — عبدالله الكواري🇶🇦 (@QR575) December 30, 2020

الحمدلله انه لم يذكرون كلمة أخيه فالدعوى لأن تميم المجد يكرم عليه أن يكون اخو سلمان. — Abdulaziz (@Abdulaz05861525) December 30, 2020

تعليقات وردود

رأى مغردون أن سبب ذلك هو فارق العمر الكبير بين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني حيث أنه في مقام والده.

اخيه !!! اكيد ما بيقول اخيه فالامير الله يطول عمره في عمر أحفاده ….ببساطة ودون تفلسف — @Sz002 (@Sz0025) December 30, 2020

لانه حسبة ابوه فارق العمر — said sultan 🇴🇲 (@Jhon73641803) December 30, 2020

وين يكتب اخيه وهو اكبر من جده 😂😭 — ♔بنت المطــر♔ (@GirlALRain) December 30, 2020

نايف الحجرف سلم الرسالة لامير قطر

هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن أمينها العام نايف الحجرف، سلم أمير قطر تميم بن حمد دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجية المعروفة اعلاميا بـ “القمة الخليجية” مطلع الشهر المقبل.

وقالت الأمانة العامة، في بيان صحفي، رصدته “وطن”، إن الحجرف سلم دعوة من العاهل السعودي للأمير تميم بن حمد وذلك للمشاركة في الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر عقدها في السعودية بمشاركة الدول الخليجية الست.

القمة الخليجية في الرياض

الجدير ذكره، أن وكالة الأنباء الألمانية، نقلت عن مصدر خليجي مطلع لم تسمه قوله، إن القمة المرتقبة ستعقد بحضور قادة الدول الخليجية الست، بمن فيهم أمير قطر، في إشارة إلى إمكانية حضور الأمير الذي غاب عن القمم السابقة القمة الحالية.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية، ترحيبها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن مرغ أمير قطر تميم بن حمد أنوف دول الحصار في التراب وأجبرهم على المصالحة.

مجلس الوزراء السعودي

وعبر بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، أمله أن تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

جاء ذلك بعد يوم واحد، من بيان مجلس الوزراء الكويتي الذي عبر فيه عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سبقت قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الرياض مطلع الشهر المقبل، واصفاً الأجواء بالأخوية.

وقال المجلس، وفق وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، إنه اطلع على رسالتين إحداهما للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن دعوة أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، للقمة الخليجية والثانية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب المجلس الكويتي، فإن رسالة أمير قطر تتضمن شكراً لنظيره الكويتي بشأن مساعيه الطيبة للتوصل إلى إنھاء الأزمة الخليجية، حيث عبر المجلس عن عميق الارتياح إزاء الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشھدھا ھذه القمة.

الجدير ذكره، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، حيث تتزامن هذه القمة مع مرور 50 عاما على تأسيس مجلس التعاون، في 25 مايو/أيار 1981.

تفاؤل كبير

وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيعا على اتفاق ينهي أزمة خليجية متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

حيث ترجح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعا بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ، لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

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