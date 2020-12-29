الطفلة اليمنية ليمون ساعدوا ليمون
الطفلة اليمنية ليمون
حياتنا

“شاهد” يمني “خسيس” يبيع ابنته بعقد موثق ووسم “ساعدوا ليمون” يغزو مواقع التواصل!

كتب وطن
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تسبب مقطع فيديو متداول لأب يمني يبيع ابنته الصغيرة بعقد موثق، في موجة جدل وغضب واسعة على مواقع التواصل ليتصدر وسم ساعدوا ليمون قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

ساعدوا ليمون

وفي التفاصيل وبحسب وسائل إعلام يمنية فقد أقدم أب يمني على ببيع ابنته مقابل مبلغ زهيد لإيفاء دين لطليقته.

ردود غاضبة على الفضيحة

وأثارت الواقعة الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تفاصيل الحادثة، حيث شارك بعض الناشطين صورا تؤكد صحتها.

وبحسب صحيفة “الرأي العام اليمني”، وقعت الحادثة في العام الماضي، لكن تفاصيلها لم تنشر في ذلك الوقت، حيث قام والد الطفلة ببيع ابنته مقابل 200 ألف ريال (300 دولار).

بيع الطفلة اليمنية

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، وثيقة رسمية ممهورة من محكمة استئناف محافظة إب (لم يتم التأكد من صحتها)، تشير إلى بيع الطفلة.

وأشارت المصادر إلى أن الأب باع طفلته بسبب تدهور الأوضاع المالية ولإيفاء دين لطليقته، وقال: إن “شظف العيش “اضطره” لبيع طفلته من أجل أن يضمن لها مكانا يؤمن لها الطعام والشراب”.

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وشكلت عملية الكشف عن الوثائق صدمة كبيرة في الشارع اليمني، حيث قام البعض بحملة إلكترونية بهدف إعادة الطفلة إلى ذويها.

وأطلق الناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حملت وسم #أنقذوا_ليمون، تداوله الكثيرون مع صورة الطفلة الصغيرة.

هذا ولم تعلق الحكومة اليمنية أو أية مصادر رسمية على الحادثة، لكن الناشط اليمني، يزيد الجداوي، أكد أن الحادثة قد وقعت بالفعل في اليمن.

 

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