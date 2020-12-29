تسبب مقطع فيديو متداول لأب يمني يبيع ابنته الصغيرة بعقد موثق، في موجة جدل وغضب واسعة على مواقع التواصل ليتصدر وسم ساعدوا ليمون قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر.

ساعدوا ليمون

وفي التفاصيل وبحسب وسائل إعلام يمنية فقد أقدم أب يمني على ببيع ابنته مقابل مبلغ زهيد لإيفاء دين لطليقته.

#ساعدوا_ليمون

ليمون فتاة يمنية يوم والدها ياسر ببيعها لمحمد حسن بمبلغ 200 الف يمني اي 200$

بيع طفله لاتبلغ العشر أعوام من قبل والدها الاتجار في البشر اتمنى كلكم تفاعلوا في التاق pic.twitter.com/yxvBrYFdSv — بوسيدون🌱 (@mh_1567) December 26, 2020

ردود غاضبة على الفضيحة

وأثارت الواقعة الكثير من الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن تفاصيل الحادثة، حيث شارك بعض الناشطين صورا تؤكد صحتها.

هذي البنت اسمها ليمون باعها ابوها على شخص ب٢٠٠دولار يعني إتجار وهي قاصر ماندري إيش سوا فيها اللي اخذها احتمال كبير يكون اعتبرها زوجته واعْتصبها دايماً اقول اليمن اسوء بلد تعيش فيه المرأه ولسى اكرر كلامي اليمن و الىىىرق الاوىىىخ مو مكان مؤهل للحياه سلبتو حياه اطفال.

#ساعدوا_ليمون pic.twitter.com/Uf0Ka31AjY — هيستـيا♀ (@DEVCM00) December 26, 2020

وبحسب صحيفة “الرأي العام اليمني”، وقعت الحادثة في العام الماضي، لكن تفاصيلها لم تنشر في ذلك الوقت، حيث قام والد الطفلة ببيع ابنته مقابل 200 ألف ريال (300 دولار).

– ضروري جداً : – بنت بريئة وملاك جميل إسمها ليمون المنحط محمد ___ باعها لشخص حثالة بمبلغ 200 ألف ريال يمني. يعني 200 دولار. وده شيء يمكن مشوفتش في حياتي وساخة وإجرام زيه. أنا بس بتمنى الكل يشارك في الهاشتاج ويوصل لكل مكان عشان نلحق البنت دي من الوحش ده .. – #ساعدوا_ليمون pic.twitter.com/AeUGws7wZL — A_hmed (@Ahmeeddd44) December 26, 2020

بيع الطفلة اليمنية

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، وثيقة رسمية ممهورة من محكمة استئناف محافظة إب (لم يتم التأكد من صحتها)، تشير إلى بيع الطفلة.

البرائه الي في عينها خلتني ابكي💔💔اخ تكفون شوفو وجهها كيف فيها غصه وبكيه شوفو كيف تبي احد يساعدها حسبي الله على ابوها حتى كلمه اب كثيره عليه حقيرررررررر #ساعدوا_ليمون pic.twitter.com/N9mQXivUCs — HF🦋 (@r_avxs) December 26, 2020

وأشارت المصادر إلى أن الأب باع طفلته بسبب تدهور الأوضاع المالية ولإيفاء دين لطليقته، وقال: إن “شظف العيش “اضطره” لبيع طفلته من أجل أن يضمن لها مكانا يؤمن لها الطعام والشراب”.

وشكلت عملية الكشف عن الوثائق صدمة كبيرة في الشارع اليمني، حيث قام البعض بحملة إلكترونية بهدف إعادة الطفلة إلى ذويها.

وأطلق الناشطون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حملت وسم #أنقذوا_ليمون، تداوله الكثيرون مع صورة الطفلة الصغيرة.

اسم الأب ياسر عيد ناصر سعيد الصلاحي

اسم الزوج المشتري محمد حسن علي الفاتكي#ساعدوا_ليمون pic.twitter.com/yJlGf3mhc6 — lee (@ly76x) December 27, 2020

#ساعدوا_ليمون

قام فاعل خير بدفع المبلغ وارجاع ليمون من المشتري إلى ابوها البائع المجرم، وتم سحب وثيقة البيع، لكن الآن لاتزال ليمون بخطر عند والدها المجرم، ليمون هي قضية انسان يجب ان ننقذ ليمون، والتفاعل بالتاق #انقذوا_ليمون، من اجل إنقاذ ليمون من والدها تاجر البشر. pic.twitter.com/OBe3eow41q — بوسيدون🌱 (@mh_1567) December 27, 2020

هذا ولم تعلق الحكومة اليمنية أو أية مصادر رسمية على الحادثة، لكن الناشط اليمني، يزيد الجداوي، أكد أن الحادثة قد وقعت بالفعل في اليمن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..