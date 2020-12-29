تسبب حديث للباحث وعالم مصريات وسيم السيسي عبر فضائية مصرية، حول نسب وأصل النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، بموجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيم السيسي يزعم أن الرسول من مصر

قال عالم المصريات والباحث المصري “وسيم السيسي” خلال مقابلة له عبر فضائية “الحياة” المصرية، إن العائلة المقدسة تعني كل الأنبياء وأن أصول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من “منف بأرض الكنانة مصر” حسب زعمه.

وأضاف وسيم السيسي، أن عيسى عليه السلام عاش في مصر باعتبارها أرضا للسلام ومر على 25 موقعا، وأن الحكومة المصرية اهتمت بتطوير هذه المواقع ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة.

البدرشين بالجيزة وسخرية رواد تويتر

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث الباحث المصري، معتبرين أن ما قاله غير مقنع ولا منطقي، كما أنه ليس له علاقة بحقيقة التاريخ حيث من الثوابت بنص القرآن والحديث أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولد بمكة في جزيرة العرب.

وعلق الصحفي والكاتب المصري جمال سلطان، على حديث الباحث قائلاً: “فضائية مصرية موالية للسيسي تستضيف باحثا في المصريات يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من البدرشين في محافظة الجيزة”

فضائية مصرية موالية للسيسي تستضيف باحثا في المصريات يقول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، من البدرشين في محافظة الجيزة .. واضح أن تأثير كورونا أعمق كثيرا مما كنا نتخيل ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 29, 2020

وتابع ساخرا:”واضح أن تأثير كورونا أعمق كثيرا مما كنا نتخيل”.

وعلق مغرد آخر قائلاً: “أنا من البدرشين وبقولك الباحث ده عبيط زي بلحة، النبي يوسف عليه السلام هو الذى سكن البدرشين وتم سجنه فيها وما زال السجن موجود في عندنا حتى الآن”.

أنا من البدرشين وبقولك الباحث ده عبيط زي بلحة

النبي يوسف عليه السلام هو الذى سكن البدرشين وتم سجنه فيها وما زال السجن موجود في عندنا حتى الان — tayson (@titosaedjh) December 29, 2020

كما علق أحد المغردين واصفاً حديث الباحث المصري أنه كفر واستخفاف بعقول الناس وقال: ” هذا كفر صريح واستخفاف بعقول الناس وهم حرب على دين الله سافكو الدماء”.

هذا كفر صريح واستخفاف بعقول الناس

وهم حرب على دين الله سافكوا الدماء — الدكتور أحمد حجاج (@vU4YKgkXXOZhvJt) December 29, 2020

من هو وسيم السيسي؟

ويشار إلى أن وسيم السيسي هو طبيب مسالك بولية مصري، 63 عاماً، تخرّج من جامعة القاهرة، وله نشاط في علم التاريخ، وتاريخ الطب في دولة مصر.

وكانت المقابلة له خلال البرنامج حول فيروس كورونا وتاريخ الأمراض في البلاد والعالم، كما له عدة إنجازات في مجال جراحة المسالك البولية وأبحاث عديدة في هذا الصدد.

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