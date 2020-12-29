“شاهد” ما قالته رغد صدام حسين بذكرى إعدام والدها عن “الحفنة الضالة” من حملة جنسية العراق

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلمة مسجلة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لاغتيال والدها بعد احتلال العراق عام 2003.

رغد صدام حسين

وقالت ابنة الرئيس العراقي الراحل خلال التسجيل الذي أثار تفاعلاً واسعاً ورصدته (وطن): “والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم، أيها العراقيين الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطت عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية، حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد متراكمة، فاحتل العراق نتيجة لذلك من قبل الفرس وآخرون من كل أشرار الأرض”.

كلمة السيدة رغد صدّام حسين بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس صدّام حسين

-1- #رغد_صدام_حسين #ذكرى_استشهاد_صدام_حسين pic.twitter.com/PqWKMqegvJ — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2020

وتابعت في كلمتها: “نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس صدام حسين، الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته، كي تصبح بغداد حادية للركب العربي والإنساني وعامود الخيمة العربي الصلب، ولم ترق تلك النهضة للبعض من أعداء نهضة الشعوب”

رغد صدام حسين والحفنة الضالة

وأكملت مهاجمة بعض العراقيين دون ذكر أسمائهم:”فانساق حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية وضربوا البلد بعصى الشر والطغيان وكبدوا العراقيين خسائر هائلة من الأرواح البريئة، هؤلاء ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل يكون باحتلال العراق وتدمير قيادته وشعبه، ونفذوا جريمتهم التي انتهت باحتلال البلاد في نيسان 2003″

واستطردت رغد صدام حسين:”ذلك اليوم الأسود سيبقى عاراً في تاريخ البشرية والشعوب، اليوم الذي اجتمعت فيه كل قوى الشر للتخلص من رمز العراق، والدي صدام حسين”.

مغردون تفاعلوا مع كلمة رغد صدام حسين

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع كلمة ابنة الرئيس الراحل، معلقين بالدعاء بالرحمة له، والزوال لمن تسببوا في تدمير العراق من بعده.

رحمه الله واسكنه فسيح جناته

عاش رجلا شجاعا

ومات بطلا شجاعا

فلخزي والعار على أذناب الأستعمار العملاء. pic.twitter.com/RR3SOVcDLJ — 🌼🕊️⁩فاطمة🌼💚🌼الزهراء🕊️🌼🚫priva is forbidden (@ZpxxP9YWcj1aCTl) December 29, 2020

رحمه الله برحمته الواسعة — sarmad akram (@sarmad8080) December 29, 2020

غزو العراق

وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف الدولية بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين.

وشكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف.

وعاش العراق بعد هذا الغزو ويلات من الخسائر الاقتصادية والبشرية والتي تسببت بتراجع كبير في الأوضاع الاجتماعية في البلاد التي تحوي ثروات كفيلة بجعلها من أولى الدول بالمنطقة.

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