هذا ما حدث في “دولة السعادة” .. شربا حتى الثمالة وتبوّل أحدهما على الآخر والنهاية جريمة قتل!

أسدلت محكمة إماراتية الستار على جريمة مروعة راح ضحيتها شاب قتل على يد صديقه تحت تأثير المشروبات الكحولية.

تفاصيل صادمة لجريمة مروّعة!

وفي التفاصيل، وخلال جلوس الجاني والمجني عليه على درج أحد الأبراج السكنية المجاورة لسكن العمل، للاستمتاع ببرودة التكييف المركزي داخل البرج، وتعاطيا المشروبات الكحولية، التي غيبتهما عن إدراك أفعالهما.

وخلال ذلك، قام المجني عليه بالوقوف والتبول على صديقه، الذي استشاط غيظاً فقام بإلقائه على درجات السلم، ليتدحرج من الدور السادس إلى الخامس.

لم يشفِ غليله بعد!

ولم يتوقف المتهم عند ذلك الحد، حيث نزل درجات السلم، ليمسك برأس صديقه المجني عليه، ويضربها بالحائط حتى فارق الحياة، ليتركه جثة هامدة، ويهرب من موقع الحادثة.

وفور اكتشاف مسؤول البرج جثة المجني عليه، تم إبلاغ الجهات المختصة، التي قامت بدورها بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، ليتم تحديد أوصاف المتهم وإلقاء القبض عليه، وتقديمه للنيابة العامة.

عقوبة قاسية للقاتل

وقضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالسجن 15 سنة على القاتل وهو شاب من الجنسية الآسيوية، كما أمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

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