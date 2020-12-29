هذا ما حدث بين عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني مؤخراً وأوصل الأمور بينهما لطريق مسدود

يبدو أنّ العلاقة بين الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني وصلت الى طريق مسدود، وباءت كلّ محاولات الصلح بالفشل.

عمرو دياب متمسك بموقفه

ووفقاً لما ذكره موقع “الفن” نقلاً عن مصادر خاصة، فإنّ عمرو دياب متمسك بموقفه واحتفظ بحق المبادرة بعيداً عن تدخلات الأخرين.

المعلومات أشارت الى أن تهنئة وصلت الى هاتفه عمرو دياب المحمول من دينا الشربيني، بعد طرحه أغنية “من العشم” من ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”.

يقول “الفن” إنّ خيوط المبادرة أصبحت في يد عمرو دياب وحده، الذي في حال قرر الزواج من دينا الشربيني والطلاق من زوجته السابقة زينة عاشور، سوف يخسر نصف ثروته.

ويعود السبب في ذلك لكون زينة عاشور تحمل الجنسية البريطانية وتعيش في بريطانيا، وجزء كبير من أمواله وثروته العقارية في لندن.

“الزواج العرفي ليس خطأ”!

كانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر دخلت على خطّ أزمة الفنان عمرو دياب وحبيبته دينا الشربيني ملمحةً إلى أنهما متزوجان بالفعل .

وقالت “مادلين طبر” على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 إن “دينا” تستحق أن يضحّي عمرو قليلاً من أجلها.

وأضافت: “أعلم صعوبة الزواج لو انه أقدم على ارتباط شرعي (رسمي) بها، سيكلّفه الأمر نصف ثروته، وأنا أعرف زوجته (زينة عاشور)، هي سيدة عظيمة انا أحترمها جداً، ولكن هذا هو القانون البريطاني”.

وقالت: “نحن في موقف صعب، متعاطفون مع دينا ولكن يجب أن نراعي وضع عمرو ايضاً. أعتقد انهما سيجدان حلاً وسط بينهما، والزواج العرفي ليس خطأ، بل معترف به”.

واختتمت مادلين طبر بالقول: “ادعوا لهما بالتوفيق، فأنا احب جداً قصص الحب، وأتمنى ألا تنتهي هذه القصة لأنهما جعلانا نسعد بأغنيات مثل “يوم التلات” و”برج الحوت”.

“محسود”!

وفي الوقت الذي تنتشر فيه المعلومات عن انفصاله عن حبيبته دینا الشربیني طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة “محسود” عبر منصاته على مواقع التواصل قبل ايام .

وأغنية “محسود” هي الأغنية الثانية من ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ)، المقرر طرحه قريبا.

حمل دينا .. وعمرو دياب يرفض!

وأرجعت مصادر مقربة من عمرو دیاب، السبب الحقیقي للخلاف مع دینا الشربیني الى إعلان حملھا بطفلھا الأول.

وقالت المصادر إن عمرو دياب تفاجأ من الحمل، وعبّر عن رفضه له، لأنه لم یعلن رسمیا زواجھما إلا للمقربین والأهل والأصدقاء فقط.

وأضافت المصادر أنّ “الهضبة” لا یود الإنجاب مجددا، بعد ابنائه من زوجته الأولى شیرین رضا، والثانیة زینة عاشور.

وقالت المصادر إنّ دینا الشربیني بالفعل حامل ومختفیة عن الأضواء هذه الفترة حتى لا یظھر علیھا الأمر.

وما يؤكد ما تقوله المصادر، أنّ دينا لم تشارك في المھرجانات التي افتتحت مؤخرا كمهرجان القاهرة السینمائي، بينما يتواصل اختفاؤها عن حساباتھا على مواقع التواصل.

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