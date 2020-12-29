“فيديو” برشلونة يتعثر مجدداً على ملعبه بعد سقوطه في فخ التعادل أمام إيبار

تعثر فريق برشلونة الإسباني في غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مجدداً على ملعبه “الكامبنو”، بالتعادل الإيجابي أمام الفريق إيبار ضمن منافسات الجولة ال 16 من دوري الدرجة الممتازة ” الليغا” الإسبانية.

السيطرة لايبار في الشوط الأول

وشهدت المباراة سيطرة الفريق الضيف إيبار الذي اجتهد على نفسه في مواجهة الفريق “الكتالوني” الإسباني طوال عمر زمن المباراة بين كلا الفريقين، من خلال الضغط على مدافعين البرسا في مناطقهم، وكذلك الوصول إلى مرمى حارس برشلونة الألماني “تير شتيغن” الذي صدى ببراعته لأكثر من هدف محقق لفريق الضيف “إيبار” في الشوط الأول.

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وألغى حكم المباراة هدفاً للاعب برشلونة الدنماركي “مارتين برايثوايت” 29 عاماً، في الدقيقة ال 25 في الشوط الأول، بداعي التسلسل بعد مراجعة تقنية “الفار”، وكذلك أهدر ذات اللاعب من تسجيل ركلة الجزاء المستحقة والتي حصل عليها الفريق في الدقائق الأولى من بدء المباراة بين كلا الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي مع فريق الضيف “إيبار”.

التعادل الإيجابي

وفي بداية الشوط الثاني، استقبل شباك برشلونة “البلوغرنا” الهدف الأول من فريق “إيبار” الذي قدم أداء جيداً أمام العملاق الكتالوني الذي ليس في أحسن أحوله، عن طريق المهاجم الإسباني “كيكي” 31 عاماً لفريق إيبار، بينما جاء هدف المستضيف برشلونة في الدقيقة ال67 تسجيل هدف التعديل عن طريق اللاعب المهاري الفرنسي “عثمان ديمبيلي” على يمين شباك حارس مرمى إيبار، لتنهي بعدها الشوط بالتعادل الإيجابي لهدف وحيد لكلا الفريقين.

وبهذا التعادل وبطعم الخسارة له، يبقى فريق برشلونة الإسباني في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الفريقين المتصدرين للترتيب أتلتيكو مدريد والريال برصيد متساوي بينهما 32 نقطة، بينما احتل فريق الضيف إيبار في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة برتيب دوري الدرجة الممتازة ” الليغا” الإسبانية.

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