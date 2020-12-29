شنت كتائب الذباب الإلكتروني بالسعودية هجوما عنيفا على مذيعة قناة “الجزيرة” الإعلامية الشهيرة غادة عويس، عقب إعادة نشرها صورة الاستدعاء القضائي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتخصيصه صورة للبروفايل الشخصي لها على تويتر.

غادة عويس تربك ابن سلمان

وكانت غادة عويس نشرت قبل يومين صورا للاستدعاءات القضائية بحق ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في القضية التي رفعتها ضدهما في محكمة أمريكية.

وأعادت عويس اليوم نشر هذه الصورة بل ووضعها صورة خاصة للبروفايل الشخصي على تويتر، ما تسبب في هجوم عنيف عليها من قبل كتائب الذباب الإلكتروني.

وعلقت مذيعة الجزيرة على صورة الاستدعاء القضائي لوليي عهد السعودية وأبوظبي بالقول:”كلما وردني تعليق بذيء من حساب الذباب أتأمّل هذا الاستدعاء، ما أجمل العدالة”

كلما وردني تعليق بذيء من حساب الذباب أتأمّل هذا الاستدعاء 😌 ما أجمل العدالة pic.twitter.com/hVy1R6oxIe — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) December 29, 2020

محاكمة وليي عهد السعودية وأبوظبي

وكانت غادة عويس رفعت في 10 ديسمبر الجاري دعوى قضائية ضد “بن سلمان” في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت في دعواها إنها تتهم ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن “بن سلمان” ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: “اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية”.

وقالت مذيعة الجزيرة إن استهدافها يأتي بسبب تقديمها تقارير تنتقد السعودية، وهو رسالة واضحة للغاية موجهة إلى الصحفيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

خديجة جنكيز وسعد الجبري

وذكّرت بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد “بن سلمان”، لا سيما من قبل “خديجة جنكيز”، خطيبة الكاتب السعودي الراحل “جمال خاشقجي”، إضافة إلى دعوى الضابط السابق في المخابرات السعودية “سعد الجبري”.

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