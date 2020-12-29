صدمة في الكويت بعد إحراق شاب من البدون نفسه .. وشقيقه يكشف الأسباب

خرج شقيق الشاب البدون في الكويت، الذي حاول الانتحار قبل أيام، عن صمته وكشف تفاصيل انتحار شقيقه الذي هز البلاد بما حدث له، ليتصدر وسم انتحار بدون بالصليبية التريند في وقت قياسي.

وقال شقيق الشاب البدون إن شقيقه الذي يدعى طلال (27 عاماً)، يرقد حالياً في المستشفى بوضع حرج بعدما أشعل النيران في جسده محاولاً الانتحار بسبب ظروفه المعيشية والمادية.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: يبي يشتغل ويتزوج "انهار ولع بنفسه".. "قاعد تكله النار ربع ساعة حتى بالأفلام ما شفته" "حاليا هو بين الحياة والموت"#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/96NTmshtpi — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وأضاف شقيق طلال في حديث لحساب “ترند” الكويتي: “شقيقي انهار نفسياً لعدم تمكنه من العمل والزواج بسبب ظروفنا المعيشية، ولم يتمكن أيضاً من إكمال دراسته، وعمل سابقاً في بيع البطيخ، لكن البلدية صادرت بضاعته ومنعته من ذلك”.

“حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يؤلف”

ونفى شقيق طلال أن يكون شقيقه متعاطياً أو تحت تأثير المخدرات، مؤكداً أنه بكامل قواه العقلية ولا يتعاطى أي مؤثرات، وأن الأسرة بأكملها تعاني من الفقر، مضيفاً: “حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يؤلف عليه”.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: طلال اخوي بعقلة وحسبي الله ونعم الوكيل للي يقول هذا متعاطي.. "الرجال بعقله"#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/WjrjuAG6cf — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

وتحدث شقيق طلال عن اللحظة التي أشعل بها شقيقه النار في نفسه، وقال:”أشعل النيران بنفسه ثم بدأ يدور بيننا لإطفاء النيران، ما ألحق أضراراً مادية بالمنزل الذي احترق بنسبة كبيرة”.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: قط نفسه على اخوي لأجل ان احد يطفيه! – حاط فراشي امام باب المستشفى علشان "بيتنا محترق" واطمن على خوي#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/ZPkZtKva4W — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

عظام طلال ظهرت من شدّة الحروق!

وأشار إلى أن وضع طلال حرج جداً وغير مستقر وأن حروقه من الدرجة الثالثة، وبلغت نسبتها 60%، لدرجة أن عظامه ظهرت، وأكد أنه لم ولن يترك شقيقه لحظة واحدة لدرجة أنه يضع فراشه أمام المستشفى، خاصة أن منزلهم أيضاً احترق.

#خاص_ترند | شقيق البدون الذي حاول الانتحار حرقا: حالته صعبة.. الحرق اللي فيه 60 % "حتى عظمه بيّن" الرجال بين الحياة والموت #انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/B2v1LaFlIU — ترند (@Trendnews) December 28, 2020

ولوح شقيق طلال أيضاً بالانتحار ما إذا حدث مكروه لشقيقه، وقال إنه يملك بطاقة منتهية ولم يتم تجديدها له ما سيدفعه لفعل نفس الأمر بسبب وضعه المعيشي والقانوني.

انتحار البدون في الكويت وانتقادات للمسؤولين

وأعاد حديث شقيق طلال القصة إلى الواجهة مرة أخرى وعاد ترند #انتحار_بدون_بالصليبيه إلى التصدر من جديد، ووجه المغردون انتقادات حادة للمسؤولين عن وصول فئة البدون لهذه المرحلة بسبب الظروف المعيشية الصعبة، لدرجة أن شاباً في الـ27 من عمره لا مستقبل له.

يبيع رقي .. يُسجن

يبيع العاب نارية .. يسجن ولو طالب بحقه باعتصام أيضاً يُسجن ! كونك بدون عليك واجبات وممنوعة عليك الحقوق ..

كونك بدون عليك أن تتألم وانت صامت !#انتحار_بدون_بالصليبية pic.twitter.com/m9XrJet0be — خليفه العنزي (@SaDSTorry) December 28, 2020

اسباب #انتحار_بدون_بالصليبية

يريد ان يعمل ومنع

يريد ان يتزوج ولا يستطيع

يريد جواز للهجرة ولم يمنح

فانهار نفسياً وأحرق نفسه . pic.twitter.com/KZMuh06K3q — نواف البدر (@NawafAlbader) December 28, 2020

#انتحار_بدون_بالصليبية عمره 27 سنة ، متخيلين بهالعمر لو كان بظروف (طبيعية) شنو ممكن يكون؟

ممكن يكون موظف براتب محترم ومُقبل على الزواج أو ينتظر طفله!

.

كل شي انتهى

حطمتوا مستقبله

كنتوا ولا زلتوا سبب في التضييق على #البدون بسبب (عنصريتكم)!

.

الله يضيق عليكم

مثل ماضيقتوا عليهم pic.twitter.com/rmFkdsiMav — المحامي محمد ساري المطيري (@Sary_q8) December 27, 2020

#انتحار_بدون_بالصليبية لك أن تتخيل ما يقارب ٢٠ شخص يعيشون في بيت يتكون من ٤ غرف فقط أي نعم ٤ غرف ؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على من سلبهم حقوقهم وظلمهم وأوصلهم إذا هذا الحال — وَليـــدوف / غير مُبالي … (@waleed__c7) December 29, 2020

من هم البدون ؟!

ويشار إلى أنه ما بين حين وآخر، يعود مصطلح “البدون” للتداول في وسائل الإعلام ويبدأ الحديث عن معاناتهم بسبب عدم حصولهم على حق المواطنة في الكويت، ثم تهدأ الأمور لفترة حتى يتكرر الحديث ثانية. فمن هم البدون؟ وهل هناك أمل في حل مشكلتهم؟.

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى “أهل البادية” الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ “غير محددي الجنسية”، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

100 ألف بدون في الكويت

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ “عدم قانونية” إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.

مرسوم لأمير الكويت الراحل يخصّ البدون

وكان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً سنة 1999 يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنوياً، لكن وفقا لتقارير إعلامية “لا يستفيد البدون من هذا القانون بسبب قيود تحد من تطبيقه”.

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