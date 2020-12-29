“شاهد” الإسماعيلي يتذوق طعم فوزه الأول على أسوان في الدوي المصري الممتاز

حقق فريق الإسماعيلي المصري فوزه الأول بعد تعادل في مباراتين وخسارة وحيدة على فريق أسوان بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “استاد بتر وسبورت”.

التعادل السلبي في الشوط الأول

وشهد أجواء الشوط الأول السيطرة والمنافسة القوية لكلا الفريقين على أرضية الملعب، لينتهي بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي وأسوان.

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هدفي الفوز للإسماعيلي

وجاء الهدف الأول بعد عشر دقائق من بداية أحداث الشوط الثاني، في الدقيقة ال 61 عن طريق فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي “الدراويش” بركلة جزاء أشار لها حكم المباراة محمد معروف جاء في شباك شباء حارس مرمى أسوان عمر ضوان، بينما سجل اللاعب محمد صادق الهدف الثاني للفريق في الدقيقة ال 80، لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي الأول له في الدوري المصري للدرجة الممتازة بعد تعادلين وخسارة وحيدة.

وبهذا الفوز المهم لفريق الإسماعيلي المصري “الدراويش”، يرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد فريق الخاسر أسوان ” زهرة الجنوب” بنفس نقاط الإسماعيلي في المركز السابع بترتيب دوري المصري الممتاز هذا الموسم.

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