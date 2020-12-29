كويتي قليل أدب يعتدي على فتاة وسط الشارع وهذا ما أخبرت به الشرطة قبل دخولها العناية!

تعرضت فتاة كويتية إلى الدهس المتعمد في منطقة الصليبية بمحافظة الجهراء، من قبل شاب تعرف اسمه الثنائي، بعدما أقدم على ضربها بعنف وسرق هاتفها.

تفاصيل جريمة الاعتداء ترويها الفتاة الكويتية

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني، قوله إن الفتاة نقلت بواسطة المسعفين إلى المستشفى، بعد إبلاغها عن تعرضها لحادث دهس.

وبفحص الفتاة ظهر أنها أصيبت برضوض، وذكرت في بلاغها أن شخصاً لا تعرف سوى اسمه الثنائي، قام بدهسها متعمداً، بعدما انهال عليها ضرباً وسرق هاتفها.

وأدلت المجني عليها باسم المتهم، ولخطورة الإصابات التي حلت بها أدخلت العناية المركزة، وسجلت قضية دهس وإصابة أحيلت إلى المباحث للتحري.

فتاة كويتية تحرش واعتداء

وأثارت قضية مماثلة قبل أسابيع تقدمت بها فتاة كويتية اتهمت فيها شاباً بالتحرش بها وتحطيم زجاج سيارتها جدلاً واسعاً بعد تكرار تلك الحوادث.

وقالت المجني عليها انها كانت داخل مركبتها في طريقها الى منزلها، حيث رصدت شخصا يسير خلفها لمسافة طويلة. طالبا منها التوقف إلا انها رفضت مشيرةً إلى أن قائد السيارة الاخرى في حالة غير طبيعية. اذ لاحظت ترنحه وانه في وضعية غير طبيعية.

لاحقها لايقاف مركبتها

واضافت الفتاة: فوجئت بقائد المركبة التي تلاحقني يصطدم بمركبتي بشكل متعمد فاضطررت للتوقف للتواصل مع عمليات وزارة الداخلية.وفق صحيفة ” الأنباء”

وقالت ان الشخص اقترب من مركبتها وحاول فتح الباب ولكنها كانت قد أخذت الحيطة وأقفلته بإحكام فقام بقذف زجاجها الأمامي بالحجارة. حسب قولها

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