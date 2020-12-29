خبر غير سار لعشاق برشلونة بشأن اللاعب البرازيلي كوتينيو

أصيب اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو 28 عاماً المهاجم في مركز الوسط في فريق برشلونة الإسباني، خلال المباراة الليلة الماضية مع فريق الضيف إيبار على ملعب الكامبنو، ضمن منافسات الجولة ال 16 من دوري الدرجة الأولى الممتازة ” الليغا” الإسبانية.

سيغيب ال4 شهور قادمة

وذكرت صحيفة أس الإسبانية، أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي كوتينيو خلال المباراة مع إيبار مساء يوم الثلاثاء، قد تحتاج إلى عملية سيغيب على أثرها لـ 4 أشهر قادمة عن أرض الملاعب لمشاركة زملائه في الفريق.

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وأشارت الصحيفة، إلى أنه في أفضل الأحوال ستكون عودة كوتينيو في منتصف فبراير 2021 المقبل، لكن إذا إصابته كانت في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى فهذا يعني عملية جراحية وغياب 4 أشهر عن الملاعب.

وقد تعثر فريق برشلونة الإسباني “الكتالوني” في غياب الأسطورة الأرجنتينية عن المشاركة ليونيل ميسي والذي اكتفى بمشاهدتها من على أدراج ملعب “الكامب نو” أمام الضيف إيبار، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

ويحتل الفريق الكتالوني الإسباني المركز السادس من الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يحتل الفريق المنافس الضيف إيبار المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز “الليغا”.

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