أعلنت الحكومة المصرية اليوم، الثلاثاء، مقتل مواطنها المدرس هاني عبد التواب، بعد أيام قضاها بالعناية المركز عقب إطلاق طالب سعودي النار على رأسه بسبب مشادة وقعت بينهما الأسبوع الماضي.
هاني عبد التواب
وكان مدرس اللغة الإنكليزية المصري، هاني عبد التواب، قد دخل في مشادة الأسبوع الماضي مع أحد الطلاب بمدرسة في منطقة وادي الدواسر قرب العاصمة السعودية، الرياض.
مقتل مدرس مصري بـ #السعودية على يد تلميذه يشعل غضب المصريين.. إليك القصة👇#مصر pic.twitter.com/QSPr6M4GrJ
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 29, 2020
الطالب السعودي لم تعجبه علامته
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن عبد التواب البالغ من العمر، 35 عاماً، كان قد توفي أمس الإثنين داخل إحدى غرف العناية المشدّدة بمستشفى في الرياض، متأثراً برصاص أطلقه عليه أحد طلابه السعوديين، بسبب اعتراض الطالب على علامة الامتحان.
غردو بكثافة على هاشتاج #حق_هاني
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— #تريند_مصر (@egypttrendof1) December 29, 2020
وأوضحت تقارير إعلامية أن فتى يبلغ من العمر 13 ترصد مع أخيه الذي يكبره بعامين المدرس المصري عقب خروجه من المدرسة ليباغته برصاصة في الرأس قبل أن يسعفاه إلى المستشفى ويلوذا بالفرار.
اعتراف الجاني
وعقب إلقاء القبض على الشقيقين اعترف الصغير أنه هو من أطلق النار على مدرسه.
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وعلى إثر تلك الحادثة، قالت وزيرة الدولة للهجرة المصرية نبيلة مكرم أنه تثق بالقضاء السعودي، مشيرة إلى أن الجاني سينال جزاءه وفقاً للقوانين الحاكمة في المملكة.
ولفتت مكرم إلى أنه “سيتم متابعة التحقيقات بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرياض، وكذلك التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الخاصة بالقضية الجنائية”.
حق هاني وردود فعل غاضبة
وفي سياق متصل، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة تحت وسم “#حق_هاني” للمطالبة بالقصاص من القاتل وإنصاف المدرس الراحل، ولحث الحكومة المصرية على الاهتمام بقضايا وأحوال المغتربين في الخارج.
حسبي الله ونعم الوكيل حق الاستاذ هاني لازم يرجع #حق_هاني
— الـفَـيومےِ ☠️🔥 (@ucsoiqcoLrcawJi) December 29, 2020
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم امين يارب العالمين
الدم المصري بقي رخيص عند السعوديين
اللي كانوا عايشين علي التكيه المصريه واعانات المصريين #حق_هاني
— Monem Mohameed (@Moniem00) December 28, 2020
وقال مغرد يدعى مصطفى كمال:”لا حول ولا قوة الا بالله، توفي الاستاز هاني الذي اطلق النار عليه طالب يدرس عنده، نحتسبه شهيد انا لله وانا اليه راجعون”
لا حول ولا قوة الا بالله …..توفي الاستاز هاني الذي اطلق النار عليه طالب يدرس عنده…..نحتسبه شهيد انا لله وانا اليه راجعون #حق_هاني #حق_هاني_مش_هيضيع pic.twitter.com/3pD3vOfYt4
— Mustafa Kamel (@mkamelm1) December 28, 2020
بينما دون مغرد آخر:”حسبنا الله ونعم الوكيل مفيش ارخص من أرواح المصريين بره وجوا”
حسبنا الله ونعم الوكيل
مفيش ارخص من أرواح المصريين ..بره وجوا #حق_هاني #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه62
— (احلام عابرة)//Engin#YasserYasso// (@yasserelbatat1) December 28, 2020
ولقي عبد التواب، مدرس لغة إنجليزية في المرحلة الإعدادية بلغ 35 عاما من عمره، حتفه داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض، إثر إصابته بطلق ناري من أحد طلابه الأسبوع الماضي.
صديق المعلم هاني عبد التواب
ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن صديق المدرس الراحل، أحمد محمود، أن الحادث بدأ بمشادة بين عبد التواب وأحد طلابه، 13 عاما، داخل الفصل، لينتظره الأخير برفقة شقيقه الأكبر، 16 عاما، ويطلق عليه النار، وبعدها قاما بنقله إلى مستشفى السليل التابعة لمدينة الرياض، وفرا هاربين.
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