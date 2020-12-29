بدور البراهيم تنافس هند القحطاني في قلة الحياء وتتحدث عن جسمها “المربرب”!

أثارت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، موجة سخرية واسعة بين متابعيها بعدما تحدثت عن جسدها ووزنها و”الربربة”.

وقالت هند البراهيم بفيديو رصدته “وطن”: “صديقاتي دائماً يقولون لي أنني عود الريان، ولم يزداد وزني أبداً في أي وقت”.

بدور البراهيم وعمليات تكميم المعدة

ونفت بدور البراهيم أن تكون قد خضعت لعمليات تكميم المعدة، مؤكدة أنها رشيقة دائماً وتتمنى لو تكسب القليل من الوزن، لكن هذا الأمر لا يتحقق لأنها لا تعيش راحة نفسية واستقرار عاطفي.

وتابعت بدور البراهيم: “أحب المربرب أنا، وأتمنى أن أربرب بكل صراحة، ولكن جسدي دائماً نحيف”.

بدور البراهيم : احب المربرب انا .. ! pic.twitter.com/52yxNKa9xB — مشاهير `و` خرابيط! #البدون_يا_كويت (@_jiif) December 28, 2020

تقليد لهند القحطاني!

وسخر المغردون من حديث بدور البراهيم دائماً عن نفسها وتغزلها بجمالها، مؤكدين أنها بدون مكياج تُشبه الرجال، واتهمها آخرون بمحاولة تقليد مواطنتها هند القحطاني، والتي تباهت سابقاً بأنها “مربربة” وورثت هذه الميزة من والدتها.

بدور البراهيم “عبدة الفلوس”

وتصدرت السعودية بدور البراهيم حديث المغردين قبل أيام بعدما فضحت شاباً سعودياً أبدى استعداده لفعل أي شيء لها.

ونشرت بدور البراهيم رسالة الشاب الذي حاولت تغطية اسمه دون جدوى، وجاء فيها : “أحبك أكثر مما تتصورين، سبحان من خلقك، لست صغيراً ولا جاهلاً وأنا موظف بمرتبة عالية وعمري 34 عاماً، سأبكي بسبب حبك”.

وحاول عبدالله العنزي إغراء بدور البراهيم بالنقود، وكتب: “هل يمكن أن تزوديني بحسابك البنكي، أريد إرسال مبلغ من المال لك”.

بدور البراهيم تتباهى بعشق شخص لها طلب حسابها البنكي ويستعد لفعل أي شي لأجلها!!!! pic.twitter.com/qUoTRqo4UJ — Gorgeous (@Gorgeousew_50) December 22, 2020

واستنكرت بدور البراهيم طريقة عبدالله العنزي في إبداء حبه لها وقالت بفيديو: “في ناس يريدون شراءنا بالأموال، وأنا لا أريد سوى علاجاً نفسيًا من عقدة الزواج”.

وأضافت البراهيم: “أحتاج لطبيب نفسي كي أتعالج من عقدة الزواج ولذا لا استطيع في الوقت الحالي الارتباط بأحد لا عاطفيا ولا زواجيا فقط عمل، سديتوا نفسنا ولوعتوا كبودنا وعقتونا”.

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