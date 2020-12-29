بالتفاصيل .. أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع اللاعب “دييجو كوستا”

توصلت إدارة أتلتيكو مدريد الإسباني مع المهاجم الإسباني البرازيلي “دييجو كوستا” 32 عاماً، إلى اتفاق بشأن إنهاء عقد المهاجم الذي ينتهي في 30 يونيو2021 المقبل، حيث أن اللاعب قد طلب من النادي السماح له بالرحيل لأسباب شخصية قبل أيام قليلة، ووقع هذا الاتفاق اليوم الثلاثاء على إنهاء عقده مع أتلتيكو مدريد ” بلانكوس”.

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ومنذ انضمامه للنادي في عام 2006م، كان يبلغ اللاعب “كوستا” العمر 17 عاماً فقط، وقد لعب المهاجم 215 مباراة رسمية على مرحلتين، وقد سجل مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني “بلانكوس” 83 هدفاً ومرر 36 تمريرة حاسمة.

وخلال تواجد اللاعب “كوستا” في صفوف النادي الإسباني، فاز بلقب الدوري الإسباني عام (2013-2014)، وكأس الملك عام (2013)، والدوري الأوروبي عام (2018)، وكأس السوبر الأوروبي لمرتين عامي (2010 و2018).

تعليق المدرب سيميوني

وقال مدرب أتلتيكو مدريد الأرجنتيني “دييغو سيميوني” 50عاماً، قائلاً: نحن نحب دييغو كوستا كثيراً، لقد ساعدناه في إنهاء عقده ولكن دون الإضرار بالنادي، لقد منحنا كل شيء في الرياضة والإنسانية، موضحاً أنه ما حدث اتلتيكو مدريد ليس لديه علاقة بذلك وهو الشخص المتضرر”.

تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب الاسباني البرازيلي @DiegoCosta لفسخ عقده مع النادي. من هنا، من داخل نادينا، الجميع يتمنى للاعب كل التوفيق في مسيرته المهنية القادمة. — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) December 29, 2020

وشكر إدارة فريق أتلتيكو مدريد “بلانكوس” في بيان صحفي لها نشر عبر موقعها الرسمي، المهاجم “دييجو كوستا” على ما بذله مع الفريق الإسباني خلال هذه السنوات التي قضاها مع الفريق، وتمنى له التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته الاحترافية القادمة.

ومن المتوقع أن تكون وجهة اللاعب الإسباني “كوستا” المقبلة بعد فسخ عقده مع فريق أتلتيكو مدريد، نحو التعاقد مع أندية عربية أو صينية أو أندية برازيلية.

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