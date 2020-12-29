خالد الزعتر ، بايدن
خالد الزعتر
الهدهد

الكاتب السعودي خالد الزعتر يتطاول على أسياده في الكويت وسلطنة عمان: يقولون خليجنا واحد!

كتب وطن
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هاجم الكاتب السعودي، ، وسلطنة عمان، وذلك على الرغم من الإنجاز الذي حققته الدولتين في ملف المصالحة الخليجية والتقارب بين وقطر.

وقال الزعتر، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “لماذا لايزال الحديث عن شأن كويتي أو عماني أشبه بالدخول في حقل من الألغام، لماذا هذه الحساسية الزائدة لدى شعب الكويت وسلطنة عُمان”.

سلطنة عمان والكويت

وأضاف الزعتر: “يقولون خليجنا واحد وعندما تتحدث عنهم يغضبون عن الكويت وسلطنة عمان أتحدث”.

الكويت والاخوان

واستطرد الكاتب السعودي البذيء مهاجماً الكويت بالتحديد: “أحد أهم معرقلات النهضة والتنمية في الكويت هم الإخوان، فهم يحاربون التنمية لأنهم يعتاشون على الفساد”.

واستكمل: “لن تعود الكويت كما عهدناها درة الخليج مالم تتخلص من الإخوانجية”، وفق توصيفه.

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وساطة الكويت

الجدير ذكره، أن الكويت تقود الوساطة بين وقطر من أجل إنهاء الأزمة الخليجية المتوقع التوصل إلى حل لها خلال القمة المرتقبة في الخامس من الشهر المقبل، الأمر الذي اعتبره مراقبون سعياً لإفشال المصالحة الخليجية التي ترفضها الإمارات.

سلطنة عمان ويوسف بن علوي

وفي وقت سابق، تطاول خالد الزعتر على سلطنة عمان ووزير الخارجية السابق يوسف بن علوي، واصفاً الوزير العماني بأنه “فاشل عبث بمكانة السلطنة الخارجية”، وفق زعمه

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وأضاف أنّه قال لصديق زعم أنّه عماني أن سلطنة عمان قوة إقليمية لا يستهان بها وان عهد هيثم بن طارق سيعيد الاعتبار لقيمة السلطنة ومكانتها الإقليمية.

 

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