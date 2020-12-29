“شاهد” الرسالة الأخيرة من المخرج السوري حاتم علي لصديقه قبل وفاته التي أبكت الآلاف

نشر المدون “سامر جبر” عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، تسجيلاً صوتياً قال إنه كان الرسالة الأخيرة من المخرج السوري الراحل حاتم علي، والذي فُجعت الأوساط الفنية العربية بوفاته اليوم، الثلاثاء، على إثر نوبة قلبية مفاجئة في العاصمة المصرية القاهرة.

رسالة المخرج حاتم علي الأخيرة لصديقه

وقال المخرج السوري خلال حديثه مع سامر في الرسالة التي قام بنشرها ورصدته (وطن)، إنه لا زال في مدينة مونتريال وبانتظار انتهاء الحجر حتى يعود للعمل.

الرسالة الصوتية الأخيرة من الصديق المبدع #حاتم_علي الأستاذ الجميل الذي غير مسار الإبداع الدرامي #التغريبة_الفلسطينية #الزير_سالم #ربيع_قرطبه #ملوك_الطوائف #الملك_فاروق #عمر والكثير الكثير ، كنا نحضر لعمل جديد ولكن قدر الله كان أعظم pic.twitter.com/lUUlLcDxVE — سامر جبر (@Samer_jaber_) December 29, 2020

وكان نص حديث المخرج حاتم علي لصديقه:”أهلين سامر صباح الخير يا حبيبي، عندنا هون الوقت لسا بدري بس أنا بصحى بكير، وانا بمونتريال مثل ما بتعرف وماشي الحال الحمد لله، طمني عليك بكل الأحوال تسلم يا حبيبي وإن شاء الله نلتقي بأقرب وقت”.

وعلق سامر جبر على الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بتويتر: ” الرسالة الصوتية الأخيرة من الصديق المبدع حاتم علي الأستاذ الجميل الذي غير مسار الإبداع الدرامي”

التغريبة والزير سالم وعمر وملوك الطوائف

وأرفق سامر تغريدته بأسماء عدد من أعمال الراحل حاتم علي:” #التغريبة_الفلسطينية #الزير_سالم #ربيع_قرطبه #ملوك_الطوائف #الملك_فاروق #عمر والكثير الكثير ، كنا نحضر لعمل جديد ولكن قدر الله كان أعظم”.

المخرج حاتم علي ومواقع التواصل

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بفلسطين والأردن وعموم الوطن العربي، حالة من الحزن الكبير على رحيل المخرج السوري، الذي لمع اسمه ودوره في مسلسله الشهير “التغريبة الفلسطينية” والذي مثل معايشة واقعية لألم الشعب الفلسطيني ونكبته عام 1948، إضافة لأدواره البارزة في الدراما السورية وأعماله التي لقت نجاحاً كبيراً على المستويات كافة.

رحم الله المخرج الكبير و الأستاذ الحبيب حاتم علي

الله يرحمك رحمة واسعة ياصاحب الفضل الكبير

تركت إرثآ خالدآ نفخر فيه سوريين وعرب

تعازيي ودعائي لأستاذتي السيدة دلع الرحبي ولعمرو الأحبة ولكل الأسرة الغالية

لا حول ولا قوة الا بالله و إنا لله وإنا إليه راجعون — تيم حسن | TIM HASSAN (@actortaim) December 29, 2020

من هو المخرج حاتم علي

وحاتم علي من مواليد 1962، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1986.

رحيل المخرج السوري العريق #حاتم_علي اليوم الذي خلّد ووثق تفاصيل ووجع التغريبة الفلسطينية الحقيقية وقسوتها بأذهاننا على مر السنوات ..

وإن كان لا زال هناك الكثير لتكتبه عن شتاتنا

الجديد ..

إلى رحمة الله وغفرانه ..إنّا لله وإنا إليه راجعون.. pic.twitter.com/YTEStirnKE — إِيمان 💫 (@amy_alkhatib) December 29, 2020

بدأ مشواره الفني ممثلا مع المخرج هيثم حقي، في مسلسل “دائرة النار” (1988)، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية التي جسد فيها شخصيات مختلفة تتنوع ما بين الأدوار التاريخية والبدوية وصولا إلى أنماط مختلفة ومتناقضة من الحياة.

من قسوة الخبر ضاعت مني كل كلمات العزاء.. #حاتم_علي لروحك الرحمة والسلام pic.twitter.com/44Ja4Vt3YK — Karess Bashar (@karessbasharnet) December 29, 2020

مشوار حاتم علي الفني

كذلك له لوحات كوميدية مع الفنان، ياسر العظمة.

وعمل حاتم علي وراء الكاميرا مخرجا تلفزيونيا، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة، وعدد من الثلاثيات والسباعيات.

وفي مرحلة متقدمة من مشواره الفني، قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية لعل أهمها: الزير سالم، والذي يعد نقطة تحول مهمة في مسيرته.

قدم الفقيد أيضا “الرباعية الأندلسية”، وتم دبلجة مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.

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