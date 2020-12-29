أول تعليق من إدارة بايدن على حكم ابن سلمان بسجن الناشطة السعودية لجين الهذلول

انتقد مستشار الأمن القومي في الادارة الامريكية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، جايك سوليفان، الحكم الصادر من محكمة سعودية بحق الناشطة لجين الهذلول، والذي يقضي بحبسها خمسة أعوام وثمانية أشهر تنقضي بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وقال سوليفان، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”، إن الحكم الصادر بحق لجين الهذلول غير عادل ومقلق، مضيفاً: “الحكم على لجين الهذلول لمجرد ممارستها حقوقها العامة ظالم ومقلق”.

مستشار بايدن: سنقف ضد الانتهاكات

وأضاف المستشار في الإدارة الأمريكية الجديدة: “كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت”.

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020

شقيقة لجين الهذلول، لينا، ردت على تغريدة المستشار الأمريكي بالقول: “شكراً جزيلاً لدعمكم”.

Thank you very much for your support @jakejsullivan! — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) December 28, 2020

ابن سلمان يرتعب وهذا ما أمر به سريعا

الجدير ذكره، أن صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أكدت نقلاً عن مستشارين للملك سلمان بن عبدالعزيز، لم تسمهم، أن الأمير محمد بن سلمان يقف وراء الحكم المخفف الذي صدر بحق لجين الهذلول، مؤكدةً أن الحكم الصادر جاء بطلب منه

وأوضحت الصحيفة، أن قرار محمد بن سلمان يأتي سعياً منه لتخفيف الضغوط التي تمارس من قبل الولايات المتحدة على بلاده خاصة فيما يتعلق بقضايا معتقلي الرأي، مؤكدة أن القرار جاء لضمان الإفراج عن لجين فور تسلم الرئيس الأمريكي الجديد منصبه.

جلسات محاكمة لجين الهذلول

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن السلطات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان لديه اندفاعا من أجل إنهاء قضية لجين الهذلول وذلك بعد عقد ستة جلسات لمحاكمتها في أسبوعين ونصف، مؤكدة أن ذلك لإزالة أي مصدر محتمل للصراع مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السياق، توقعت لينا الهذلول، أن يتم الإفراج عن شقيقتها الناشطة السعودية، لجين، في غضون شهرين تقريباً، مستندة إلى تفاصيل الحكم القضائي الأخير الذي صدر بحقها الاثنين.

ولجين معتقلة في سجون المملكة، منذ مايو 2018، حيث حوكمت بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”، وقضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجنها خمسة أعوام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ عامين و10 أشهر.

وذكرت شقيقتها، أن لجين ممنوعة من السفر خارج السعودية لمدة خمس سنوات، بموجب الحكم الذي يمكن استئنافه من قبلها أو من قبل الادعاء العام.

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