انتقد مستشار الأمن القومي في الادارة الامريكية للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، جايك سوليفان، الحكم الصادر من محكمة سعودية بحق الناشطة لجين الهذلول، والذي يقضي بحبسها خمسة أعوام وثمانية أشهر تنقضي بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وقال سوليفان، في تغريدة له على تويتر رصدتها “وطن”، إن الحكم الصادر بحق لجين الهذلول غير عادل ومقلق، مضيفاً: “الحكم على لجين الهذلول لمجرد ممارستها حقوقها العامة ظالم ومقلق”.

وأضاف المستشار في الإدارة الأمريكية الجديدة: “كما قلنا، فإن إدارة بايدن/هاريس ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت”.

Saudi Arabia’s sentencing of Loujain al-Hathloul for simply exercising her universal rights is unjust and troubling. As we have said, the Biden-Harris administration will stand up against human rights violations wherever they occur.

— Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 28, 2020