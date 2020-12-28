نحر طفل على يد خادمة اثيوبية يثير ضجة في الكويت ولكن ما حقيقة ما جرى؟!

تعرض طفل كويتي في منطقة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء بالكويت، إلى حادثة نحر مروعة دخل على إثرها العناية المركزة.

تفاصيل جريمة طفل الجهراء

وذكر مغردون أن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، تعرض إلى محاولة قتل من قبل خادمة إثيوبية، قامت بنحره وقطع عروق رقبته.

منقول خادمة أثيوبية تنحر طفل كويتي ٤ سنوات

قبل قليل في منطقة سعد العبدالله

والعناية الألاهية وتدخل سريع للأطباء

ادخلوا الطفل للعناية المركزه وحالته حرجه — ✳️ 🇺🇸بواحمد🇰🇼 Ⓜ️✈️✈️✈️ (@a7m_abo2) December 27, 2020

لكن لواء الشرطة المتقاعد حمد السريع، نفى ما تم تداوله بين الناشطين، وأكد أن ما تعرض له الطفل مجرد حادثة في المنزل.

هل وقفت الخادمة الاثيوبية وراء الحادث

وكتب السريع بتغريدة رصدتها “وطن”: “لا صحة لما يشاع حول قيام خادمة اثيوبيه بقتل طفل كويتي يبلغ من العمر 4 سنوات من خلال نحرها من رقبتها، الطفل سقط على صحن وتسبب بقطع عروقه وتم نقله إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة لعلاجه”.

لا صحة لما يشاع حول قيام خادمة اثيوبيه بقتل طفل كويتي يبلغ من العمر 4 سنوات من خلال نحرها من رقبتها. الطفل سقط على صحن وتسبب بقطع عروقه وتم نقله الي المستشفى وادخل العنايه المركزة لعلاجه. — حمد السريع (@bomshary871) December 27, 2020

وأعادت الحادثة للأذهان، ما تعرضت له طفلة في نفس المنطقة العام الماضي، وذلك حين حاولت خادمة من جمهورية بنين نحر مواطنة كويتية مع طفلتها، لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب.

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