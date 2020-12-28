نحر طفل في الكويت
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حياتنا

نحر طفل على يد خادمة اثيوبية يثير ضجة في الكويت ولكن ما حقيقة ما جرى؟!

كتب وطن
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تعرض طفل كويتي في منطقة سعد العبدالله بمحافظة بالكويت، إلى حادثة نحر مروعة دخل على إثرها العناية المركزة.

تفاصيل جريمة طفل الجهراء

وذكر مغردون أن الطفل الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، تعرض إلى محاولة قتل من قبل خادمة إثيوبية، قامت بنحره وقطع عروق رقبته.

لكن لواء المتقاعد حمد السريع، نفى ما تم تداوله بين الناشطين، وأكد أن ما تعرض له الطفل مجرد حادثة في المنزل.

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هل وقفت الخادمة الاثيوبية وراء الحادث

وكتب السريع بتغريدة رصدتها “وطن”: “لا صحة لما يشاع حول قيام خادمة اثيوبيه بقتل طفل كويتي يبلغ من العمر 4 سنوات من خلال نحرها من رقبتها، الطفل سقط على صحن وتسبب بقطع عروقه وتم نقله إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة لعلاجه”.

وأعادت الحادثة للأذهان، ما تعرضت له طفلة في نفس المنطقة العام الماضي، وذلك حين حاولت خادمة من جمهورية بنين نحر مواطنة كويتية مع طفلتها، لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب.

 

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