مفاجأة.. ماذا كان يحمل قاسم سليماني قبل اغتياله وما وعلاقة ولي العهد السعودي؟

في مفاجأة جديدة بشأن قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني، والتي لا تزال تحمل الكثير من الغموض قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن “سليماني” كان يحمل رسائل دبلوماسية إلى السعودية يوم اغتياله في يناير الماضي.

واليوم، الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية “سعيد خطيب زاده”، إن بلاده تلقت رسائل من السعودية، وصفها بأنها لم تكن دبلوماسية، لكن تم الإجابة عليها عبر مجلس التعاون الخليجي.

رسائل كان يحملها سليماني

وبينما لم يكشف “زاده” عن مضمون الرسائل التي كان يحملها “سليماني”، طالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال “سليماني”، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال.

وشدد المسؤول الإيراني، على استعدادا طهران لكافة السيناريوهات، مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بالتوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة.

ضربة جوية قتلت قائد فيلق القدس

وقتل قاسم سليماني مع المسؤول في الحشد الشعبي العراقي “أبو مهدي المهندس”، في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

هذا وقال حسين أمير عبداللهيان المتحدث باسم اللجنة الشعبية لإحياء ذكرى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، إن عدد المتهمين الرئيسيين في قضية الاغتيال ارتفع من 45 إلى 48 شخصاً«، وذلك حسب وكالة»تسنيم«الإيرانية.

وأضاف عبداللهيان أنه سيصدر الحكم قريباً نظراً إلى جهود السلطة القضائية لإصدار حكم لملاحقة من أمر ونفذ جريمة الاغتيال.

وبدأت برامج إحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني باجتماع عائلة سليماني ومسؤولي اللجنة والمؤسسة مع قائد الثورة، وستستمر هذه البرامج في إيران ودول أخرى حتى 16 يناير المقبل، مشيرا إلى «إجراء مراسم في طهران بحضور عدد من الشخصيات مع مراعاة البروتوكولات الصحية، كما ستقام مراسم في مدينة كرمان مسقط رأس الجنرال سليماني لمدة 10 أيام».

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبومهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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