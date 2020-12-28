أطلق المدير الطبي في مؤسسة “DiagnosTech” الدكتور مارون الخوري، أحد أشهر الأطباء اللبنانيين في أمريكا، تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيه بعدم أخذ لقاح كورونا بسبب عواقبه الوخيمة، حسب قوله.

وظهر الدكتور مارون الخوري في لقاء تلفزيوني له وهو يوجه نداء للشعب اللبناني بعدم اخذ لقاح فيروس كورونا بسبب عواقبه الوخيمة، مؤكدا أن هناك شيء يدور في الخفاء من جهات عالمية لفرض هذا اللقاح على الدول الصغيرة.

أشهر الأطباء اللبنانيين في الولايات المتحدة يوجه نداء للشعب اللبناني بعدم اخذ لقاح #كورونا بسبب عواقبه الوخيمة وأكد ان هناك شي يدور في الخفاء من جهات عالمية لفرض هذا اللقاح على الدول الصغيره ! pic.twitter.com/OUWOLQxcQq — الوثيـقـة (@A_8i8i) December 26, 2020

وتابع الطبيب اللبناني:”مثل ما فيه وصاية سياسية على العالم من الدول الكبرى والعظمى، كمان فيه وصاية طبية من على الدول الصغيرة أو دول العالم الثالث”

الطبيب مارون الخوري

ولفت الدكتور مارون خوري إلى أن نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي رفضت تلقي اللقاح بهذه الصورة.

وحول السباق العالمي بين الدول وشركات الأدوية الكبيرة والمختبرات العالمية على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، قال المدير الطبي في مؤسسة “DiagnosTechs” إن “السباق إذا كان مبني على أسس أخلاقية، فهو سباق إيجابي ومفيد”.

مارون الخوري: تعاون دولي لانتاج لقاح آمن

ولفت أيضاً إلى وجود تعاون دولي لإنتاج لقاح آمن، وتكون فعاليته مستمرة، وتكون المناعة التي يخلقها مناعة تائية.

كما وأعرب مارون الخوري عن أنه “لا يتوقع أن يكون هناك لقاح قبل الربيع أو الصيف المقبل، ولا يجب التسرع في إنتاج لقاح بسبب آثاره الكارثية المحتملة”، كما نصح باعتماد الطب الوقائي لعدم توفر العلاج ولا اللقاح للفيروس الذي اجتاح العالم.

وأشار إلى أنه يجب “تخفيف الوزن وتعديل النظام الغذائي والإكثار من السوائل وأكل الخضر وتنظيم عمل المصران الغليظ لتحفيز جهاز المناعة”.

إصابات كورونا المتحور

ويوم 25 ديسمبر الجاري أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حمد حسن، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور، على متن رحلة جوية قادمة من لندن.

وقال حسن في تغريدة عبر “تويتر”: “تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19 في الرحلة ME 202 القادمة من لندن في 21 ديسمبر”.

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020

الوافدون من المملكة المتحدة

ودعا الوزير “الوافدين من المملكة المتحدة، خاصة على متن الرحلة المذكورة، وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية”، وأكد أن الوزارة تتابع هذه الحالة والمخالطين.

يذكر أن عدد الإصابات بكورونا في لبنان يواصل الارتفاع، وقد سجل يوم الخميس 2708 إصابات جديدة و20 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة فإن إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد بلغ 165933 إصابة، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 1353.

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