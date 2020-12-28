جثة امرأة
جثة امرأة
حياتنا

قصبتها الهوائية ممزقة وأحشاء طفلها خرجت من مكانها .. تفاصيل مروعة عن جريمة البقعة التي هزت الأردن!

كتب وطن
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كشف مصدر طبي في تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي استيقظ أهالي البقعة عليها، بعد العثور على جثتين لأم حامل وصغيرها مقتولين بطريقة وحشية بسكين مطبخ.

ونقلت صحيفة “رؤيا” الأردنية عن المصدر قوله إن الجثتين تلقيتا طعنات جراحية طاعنة غائرة حسب الكشف الأولي الظاهر على الجثتين من قبل الطبيب الشرعي.

وأشار المصدر إلى أن جثة الأم الحامل وهي في بداية العشرينيات من عمرها تلقت عدة جروح طعنية غائرة تركزت في الظهر والبطن والجسم وجرح غائر برزت من خلاله القصبة.

أما الطفل البالغ من العمر 4 سنوات فقد تلقى أيضا جروح طعنية قدرت بـ 4 جروح برزت من خلالها الأحشاء الداخلية للطفل الصغير.

وكشف المصدر أنه عثر على آثار دماء في غرفة النوم إلا أن جثة الأم عثر عليها بالصالون فيما كانت جثة الطفل بجانب “قدم” والدته.

وأمر مدعي عام الجنايات بنقل الجثتين الى المركز الوطني للطب الشرعي ليصار الى تشريحهما.

هذا وقد دشن الناشطون هاشتاج #جريمة_البقعة للمطالبة بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم ضد النساء، وإعدام الجاني الذي قتل زوجته العشرينية الحامل في شهرها السابع وطفلها طعناً، وهزت جريمته البشعة الرأي العام المحلي والعربي.

“جرائم شرف”

وشهد الأردن في أول شهر من هذا العام ثلاثة جرائم مروعة أولها حين أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً في محافظة الكرك.

وبتاريخ 19/1/2020 فارقت زوجة عشرينية الحياة بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء.

وفي نفس الشهر، توفيت فتاة عشرينية إثر سقوطها عن سطح منزلها بلواء الوسطية في محافظة إربد.

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