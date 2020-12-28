قصبتها الهوائية ممزقة وأحشاء طفلها خرجت من مكانها .. تفاصيل مروعة عن جريمة البقعة التي هزت الأردن!

كشف مصدر طبي في الأردن تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي استيقظ أهالي البقعة عليها، بعد العثور على جثتين لأم حامل وصغيرها مقتولين بطريقة وحشية بسكين مطبخ.

ونقلت صحيفة “رؤيا” الأردنية عن المصدر قوله إن الجثتين تلقيتا طعنات جراحية طاعنة غائرة حسب الكشف الأولي الظاهر على الجثتين من قبل الطبيب الشرعي.

وأشار المصدر إلى أن جثة الأم الحامل وهي في بداية العشرينيات من عمرها تلقت عدة جروح طعنية غائرة تركزت في الظهر والبطن والجسم وجرح غائر برزت من خلاله القصبة.

أما الطفل البالغ من العمر 4 سنوات فقد تلقى أيضا جروح طعنية قدرت بـ 4 جروح برزت من خلالها الأحشاء الداخلية للطفل الصغير.

وكشف المصدر أنه عثر على آثار دماء في غرفة النوم إلا أن جثة الأم عثر عليها بالصالون فيما كانت جثة الطفل بجانب “قدم” والدته.

وأمر مدعي عام الجنايات بنقل الجثتين الى المركز الوطني للطب الشرعي ليصار الى تشريحهما.

جريمة البقعة

هذا وقد دشن الناشطون هاشتاج #جريمة_البقعة للمطالبة بتغليظ العقوبات ضد مرتكبي جرائم ضد النساء، وإعدام الجاني الذي قتل زوجته العشرينية الحامل في شهرها السابع وطفلها طعناً، وهزت جريمته البشعة الرأي العام المحلي والعربي.

لو ينحط قانون واحد يردع ولاد الكلب الي نازل قتل في بناتهم ما بنشوف كل هالاجرام الي بنشوفه

منكم لله #اوقفوا_قتل_النساء #جريمة_البقعة https://t.co/9jht0CI5Pb — 𝔻𝕒𝕟𝕒 𝕁𝕦𝕞𝕒𝕒🇵🇸 (@JumaasDana) December 27, 2020

جريمةٌ نكراء تهزّ البقعة…طعن سيدة حامل وطفلها داخل منزلهم…!!؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله.. إلى متى …!! — Dr. Basem Sarrayrah (@sardrsa) December 27, 2020

لازم قبل ما الشخص يتزوج يعملوا اله اختبار انه هاذ الشخص عقليته بتسمحله يتزوج ولا مليان أمراض نفسية ورح يصير صاحب جرائم وقرف

لو ينحط قانون واحد يردع اولاد الكلب الي نازل قتل في بناتهم وزوجاتهم #اوقفوا_قتل_النساء #جريمة_البقعة — نون📸🗞️ (@Nermeen20371715) December 27, 2020

المخدرات وراء اي جريمة قتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة #جريمة_البقعة — ❤️💙 AAKA 💙❤️ (@AnwarAAKA) December 27, 2020

بس شاطرين على شجرة الكريسماس و البنات اللي شلحوا الحجاب بس لما يصير اشي هيك صم ٌبكمٌ عميٌ #جريمة_البقعة — 🐺 (@Ember_Stark) December 27, 2020

الأردن من اكتر الدول الي فيها جرائم شرف من اكتر الدول الي بتنقتل فيها النساء و بتحكولنا أمن امان شكله هالأمن و الأمان مش ضامن النساء و أطفالهن#جريمة_البقعة — Jazmin 🇵🇸♀️ (@yasmeenkhwaja) December 28, 2020

اعدموووو حرق الله لايقيمو

#جريمة_البقعة — Рана 𓂆 (@Km22Rana) December 27, 2020

“جرائم شرف”

وشهد الأردن في أول شهر من هذا العام ثلاثة جرائم مروعة أولها حين أقدم شاب على قتل شقيقته طعناً في محافظة الكرك.

وبتاريخ 19/1/2020 فارقت زوجة عشرينية الحياة بعد إلقاء نفسها من شرفة منزلها في الطابق الثالث إثر خلافات عائلية مع زوجها في منطقة البتراوي بمحافظة الزرقاء.

وفي نفس الشهر، توفيت فتاة عشرينية إثر سقوطها عن سطح منزلها بلواء الوسطية في محافظة إربد.