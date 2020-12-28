وقعت اليوم، الاثنين، قطر وسلطنة عمان صفقة جديدة لا شك أنها ستزعج دول الحصار وخاصة السعودية والإمارات حيث ترتبط الصفقة بالطيران والمجال الجوي.

وفي هذا السياق وبحسب وسائل إعلام عُمانية فقد وقع الطيران العُماني ـ الناقل الوطني للسلطنةـ اتفاقية موسّعة للرمز المشترك مع الخطوط الجوية القطرية.

تدشين العمليات التجارية بين قطر وسلطنة عمان

الأمر الذي من شأنه أن يعزز خيارات السفر لركاب الناقلتين وستدشن العمليات التجارية والبيع للوجهات الجديدة خلال عام 2021.

هذا ومن شأن تطوير اتفاقية الرمز المشترك بين الناقلتين أن يزيد من عدد الوجهات المتاحة لمسافري الطيران العُماني إلى 65 وجهة إضافية على شبكة الخطوط الجوية القطرية.

وذلك في مختلف أنحاء أفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والهند والشرق الأوسط.

الخطوط الجوية القطرية

كما سيستفيد مسافرو الخطوط الجوية القطرية من إمكانية السفر إلى 6 وجهات جديدة في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا، ضمن شبكة وجهات الطيران العُماني.

وستبحث كلّ من الناقلتين عددا من المبادرات التجارية والتشغيلية المشتركة للعمل على تعزيز شراكتهما.

وسيتم طرح الوجهات المدرجة ضمن اتفاقية الرمز المشترك في نظام الحجوزات بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من هيئات الطيران المدني المختصة.

وكانت دول الحصار تراهن على عزل قطر عبر تحريم مجالها الجوي على الطائرات القطرية، وهو ما نجحت الدوحة في إفشاله عبر إيجاد مسارات بديلة وإفشال مخطط الحصار، حتى إجبار السعودية والإمارات على الدخول في مفاوضات الصلح حاليا.

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