السعودية والتطبيع
السعودية والتطبيع
تقارير

فضيحة لـ الملك سلمان.. شركات سعودية تسعى للاستثمار في إسرائيل والمفاوضات جرت بالمنامة

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كشفت وسائل إعلام عبرية، تفاصيل مساعي شركات سعودية للاستثمار في عبر استغلال اتفاق البحريني الإسرائيلي، خاصة في قطاع والتجسس.

وقالت هيئة البث الرسمية “كان”، إن شركات سعودية أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في قطاعات مختلفة في إسرائيل، وتحديداً في قطاع التكنولوجيا، وذلك خلال مباحثات في العاصمة البحرينية المنامة.

شركات سعودية ومباحثات جرت في المنامة

وأوضحت القناة الرسمية، أن اجتماعات بين رجال أعمال عقدت في الآونة الأخيرة في المنامة وبحثت هذا الأمر، حيث عبرت شركات سعودية عن رغبتها بالاستثمار في شركات إسرائيلية من خلال ، واستغلال الفرصة التي أتيحت بعد إقامة علاقات بين إسرائيل ودول خليجية.

تغير حصل على

ونقلت القناة عن أحد المشاركين في هذه اللقاءات قوله: “إن ذلك يدل على أن الأمور بدأت تتغير في السعودية”، مشيراً بذلك إلى موقفها من التطبيع مع “إسرائيل”.

ويعتمد البحرين بشكل كبير على المملكة، ما يجعلها قناة سهلة لرجال الأعمال السعوديين للاتصال بإسرائيل، بحسب “كان”.

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مذكرات تفاهم

ودشنت البحرين و”إسرائيل” علاقات رسمية في سبتمبر الماضي، كما وقّعت عدة شركات ومؤسسات بحرينية مذكرات تفاهم وتعاون مع جهات إسرائيلية.

وتؤكد باستمرار أن موقفها من التطبيع مع إسرائيل يتعلق بالتوصل إلى اتفاق سلام وفق مبادرة السلام العربية التي أطلقتها الجامعة العربية عام 2002.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قال خلال مشاركته في منتدى حوار دول البحر المتوسط في 4 ديسمبر الجاري، إن بلاده تؤيد أي اتفاق سلام يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة.

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