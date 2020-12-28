المذيعة الاماراتية رؤى الصبان
رؤى الصبان
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الشرطة تدخلت لفض المحتشدين.. “شاهد” مذيعة إماراتية تثير جنون السعوديين عندما رأوها في الرياض

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أثارت المذيعة الإماراتية من أصول أردنية، ، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الاستقبال المبالغ فيه لها خلال تواجدها في العاصمة .

المذيعة الإماراتية رؤى الصبان

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، المذيعة الإماراتية، أثناء تواجدها في ، وتجمهر الناس خارج محل تجاري كانت موجودة فيه، وهتافهم عند رؤيتها أثناء خروجها من المكان، فيما تدخل عدد كبير من الأمن للحيلولة دون وصولهم لها.

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رؤى الصبان في واجهة الرياض

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم ودهشتهم من رد فعل الجماهير عند مشاهدتهم رؤى الصبان، وتساءلوا عن سبب وجودها في واجهة الرياض، لافتين إلى أن هناك فنانين كبار سبق أن تواجدوا في الرياض خلال مشاركتهم منذ عام في “موسم الرياض”، ولم يتم الترحيب بهم بهذه الطريقة.

رؤى الصبان بدأت مسيرتها عام 2007

الجدير ذكره، أن رؤى الصبان بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2007 من داخل مؤسسة دبي للإعلام، ومن أشهر البرامج التي قدمتها “تاراتاتا” ومهرجان دبي السينمائي وكأس دبي العالمي للخيول، كما أنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسلات “اليشمك” و”صبايا 4″ و”جرذان الصحراء”.

 

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