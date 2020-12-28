أثارت المذيعة الإماراتية من أصول أردنية، رؤى الصبان، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب الاستقبال المبالغ فيه لها خلال تواجدها في العاصمة السعودية الرياض.

المذيعة الإماراتية رؤى الصبان

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، المذيعة الإماراتية، أثناء تواجدها في واجهة الرياض، وتجمهر الناس خارج محل تجاري كانت موجودة فيه، وهتافهم عند رؤيتها أثناء خروجها من المكان، فيما تدخل عدد كبير من الأمن للحيلولة دون وصولهم لها.

مثل هالمناظر دعوه صريحه انك تحمد الله على نعمة العقل pic.twitter.com/VQvKHipx1l — بدر الشمري (@iBdrSattam) December 25, 2020

رؤى الصبان في واجهة الرياض

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم ودهشتهم من رد فعل الجماهير عند مشاهدتهم رؤى الصبان، وتساءلوا عن سبب وجودها في واجهة الرياض، لافتين إلى أن هناك فنانين كبار سبق أن تواجدوا في الرياض خلال مشاركتهم منذ عام في “موسم الرياض”، ولم يتم الترحيب بهم بهذه الطريقة.

مين ذي وليش الهمج يصارخون عليها يعني معجبين؟ ..الله يفشلهم احس تفشلت وانا اطالع https://t.co/m9CevLLbry — أنا أنس (@anasFH) December 27, 2020

وش احساس حمود الفايز و ٩٠٪ من المتجمهرين رجال ؟ https://t.co/seCezjlY71 — غِمد (@__0000Aa) December 27, 2020

مب ذول اللي قذفو فانزات BTS😭😭 https://t.co/BwpUNQ24di — Haye (@iapp8021) December 26, 2020

قايز توي ادري انها رؤى الصبان كنت احسها شمس 😭😭😭😭 https://t.co/IlYY4Zatmc — lama‏ (@l5ama_) December 26, 2020

هذولي نفسهم اللي قذفوا البنات لما جو سوبر جونيور وبتس https://t.co/rOy4LmwHZm — حنين⚖🇯🇴🇸🇦 (@heechoool) December 26, 2020

رؤى الصبان بدأت مسيرتها عام 2007

الجدير ذكره، أن رؤى الصبان بدأت مسيرتها الإعلامية في عام 2007 من داخل مؤسسة دبي للإعلام، ومن أشهر البرامج التي قدمتها “تاراتاتا” ومهرجان دبي السينمائي وكأس دبي العالمي للخيول، كما أنها خاضت تجربة التمثيل في مسلسلات “اليشمك” و”صبايا 4″ و”جرذان الصحراء”.

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