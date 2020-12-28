مما لا شك فيه أن تدخل تركيا في ليبيا قلب موازين المعادلة هناك تماما، وباتت حكومة الوفاق الشرعية بفضل الدعم تركيا هي القوة رقم واحد على أرض ليبيا، بعد دحر ميليشيات جنرال الإمارات المتمرد خليفة حفتر.

تركيا قلبت المعادلة في ليبيا

ويؤكد هذا الأمر ما حدث أمس من لقاء وفد مصري مسؤولين ليبيين تابعين للوفاق، على هامش زيارة إلى العاصمة طرابلس، هي الأولى من نوعها منذ ست سنوات.

هذا وجاءت زيارة الوفد المصري تزامنا مع زيارة وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، إلى طرابلس، وتحذيره في خطابه أمام القوات التركية، قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر وداعميه من عواقب أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا، وذلك بعدما دعا حفتر قواته إلى “حمل السلاح مجددا لطرد المحتل التركي”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، قال إن “الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة (المصرية) من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال”.

الوفد المصري وعد الجانب الليبي بإعادة عمل السفارة من داخل العاصمة طرابلس في أقرب الآجال. كما تم الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة. — Mohamed Elgeblawi محمد القبلاوي (@alhadimm74) December 27, 2020

وأشار إلى أنه جرى “الاتفاق على ضرورة وضع حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية للعاصمة المصرية القاهرة”.

حكومة الوفاق فرضت نفسها

كما أوضح القبلاوي أن الوفد المصري بدأ اجتماعاته خلال زيارته إلى طرابلس بلقاء وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، بحضور مدراء الإدارتين العربية والتعاون الدولي.

ولفت مُتحدث الخارجية الليبية أنه جرى “استعراض كافة مجالات التعاون بين البلدين والاتفاق على تطويرها لآفاق أرحب وتذليل كافة العقبات لضمان الظروف المناسبة لتواصل الشعبين الشقيقين”.

كما تم الاتفاق على برمجة سلسلة من الاجتماعات بين الخبراء والمختصين في البلدين من وزارتي الخارجية والوزارات الأخرى لتحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها هذه الزيارة، بحسب القبلاوي.

فتحي باغاشا والوفد المصري

من جانبها، قالت وزارة الداخلية الليبية، في بيان، إن الوزير فتحي باشاغا بحث مع الوفد المصري التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وأضاف البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس جهاز الاستخبارات الليبية عماد الطرابلسي، مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 (وهي اللجنة العسكرية المشتركة لليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين – يناير كانون الثاني 2020) من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

وزير الداخلية المفوض يعقد اجتماع أمني رفيع المستوي مع الوفد المصري الذي يزور طرابلس طرابلس 27 ديسمبر 2020م بحث وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠

وأشارت الداخلية الليبية إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سياساتها الأمنية الرامية إلى “توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس”، ونشرت الداخلية صوراً لجانب من لقاء باشاغا مع الوفد المصري.

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كما بثت قناة “فبراير”، المُقربة من حكومة الوفاق، فيديو للحظة استقبال باشاغا والطرابلسي الوفد المصري، برئاسة اللواء أيمن بديع نائب رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية.

شاهد | اجتماع وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس جهاز المخابرات العامة عماد الطرابلسي مع الوفد الأمني المصري الذي يزور العاصمة #طرابلس برئاسة اللواء أيمن بديع رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا اليوم في زيارة هي الأولى منذ ست سنوات.#ليبيا #مصر pic.twitter.com/LSfdcP7MD2 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 27, 2020

ومعروف أن بديع هو مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات المصرية، كما يرأس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي.

وقالت تقارير إخبارية إن الوفد المصري يضم مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين.

يأتي ذلك بعد شهور من توقف المواجهات العسكرية بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر عند مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي). وكانت حكومة الوفاق، عبر تدعم تركي، قد صدَت هجوما لحفتر على العاصمة طرابلس، واستعادت منه السيطرة على العديد من المدن قبل توقف القتال.

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