مسلسل ضحايا حلال
مسلسل ضحايا حلال
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“اللي تشوفه في الانترنت أحسن ولا على الطبيعة أحلى؟” .. “ضحايا حلال” يثير الغضب وهذا ما يريده “ابن سلمان”!

كتب وطن
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أثار المسلسل السعودي “” والذي بدأ عرضه قبل أيام على منصة “شاهد VIP”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإيقافه فوراً.

ويظهر في أحد مشاهد المسلسل الذي قال صناعه أنه يُسلط الضوء على العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين ، طالباً مدرسياً يتزوج مسياراً من امرأة بعمر والدته.

وفي مشهد آخر، تظهر شخصية الطفل “محمد” وهو يتشاجر مع والدته بسبب تكرار تغيبه عن المدرسة، ليتمكن من الذهاب إلى زوجته.

وفي مشهد آخر أيضاً، تسأل الزوجة الطفل: “اللي بتشوفه في الانترنت احسن ولا على الطبيعة أحلى” ما أثار  غضباً واسعاً خاصة .

وأكد ناشطون أن ما يطرحه المسلسل لا يمثل المجتمع السعودي، وأنه يشجع على التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال أو ما يعرف بمصطلح “”.

وطالب رواد السوشيال ميديا بوقفة جادة ضد ما تقدمه شركات الإنتاج من أفكار سلبية تهدم المجتمع، وقيمه، متسائلين عن دور وزارة الإعلام في الأمر.

و تدور أحداث مسلسل “ضحايا حلال” حول 5 فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق الخطابة أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها.

ويبرز المسلسل شخصية أم نورا التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج.

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