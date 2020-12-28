“اللي تشوفه في الانترنت أحسن ولا على الطبيعة أحلى؟” .. “ضحايا حلال” يثير الغضب وهذا ما يريده “ابن سلمان”!

أثار المسلسل السعودي “ضحايا حلال” والذي بدأ عرضه قبل أيام على منصة “شاهد VIP”، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإيقافه فوراً.

ويظهر في أحد مشاهد المسلسل الذي قال صناعه أنه يُسلط الضوء على العالم السري لمستغلي إجازة الشرع والدين زواج المسيار، طالباً مدرسياً يتزوج مسياراً من امرأة بعمر والدته.

وفي مشهد آخر، تظهر شخصية الطفل “محمد” وهو يتشاجر مع والدته بسبب تكرار تغيبه عن المدرسة، ليتمكن من الذهاب إلى زوجته.

وفي مشهد آخر أيضاً، تسأل الزوجة الطفل: “اللي بتشوفه في الانترنت احسن ولا على الطبيعة أحلى” ما أثار غضباً واسعاً خاصة .

وأكد ناشطون أن ما يطرحه المسلسل لا يمثل المجتمع السعودي، وأنه يشجع على التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال أو ما يعرف بمصطلح “البيدوفيليا”.

سؤال من متى زواج المسيار حلال !!!؟؟؟

مسلسل لا يمثل المجتمع السعودي و انحلال اللي فيه ماشفناها الا من عرب الشمال .. https://t.co/0T0XpaP9vv — Rabaeh Al-Dosari🇸🇦 (@Rabaeh_AlDosari) December 28, 2020

وش جالسه أشوف !!؟!؟!؟!؟!؟!؟ لا صدق وش ذا الله ىلعن القرف والله مافيه شي يوصف حومة الكبد معقوله المخرج واللي عاملين عليه أوادم https://t.co/ae9BfsDlLG — PLANK (@aueeei77) December 28, 2020

وطالب رواد السوشيال ميديا بوقفة جادة ضد ما تقدمه شركات الإنتاج من أفكار سلبية تهدم المجتمع، وقيمه، متسائلين عن دور وزارة الإعلام السعودية في الأمر.

والله لازم تكون فيه وقفة جادة ضد العفن اللي نشوفه سواء من افكار او من ممثلين يعني مثل هذا والميراث وغيره كثير لازم يمنعون من العرض ، مسلسلات بلا فكرة ولا هدف والمصيبة بميزانيات عالية! https://t.co/vz6hzyjaCI — دحمي (@ElDHME) December 28, 2020

الحين كيف وزارة الاعلام سمحت بالشي هذا انه يعرض !!!! https://t.co/aBnVpshRCv — Saleh (@sKa_ooo) December 28, 2020

شكرا وزارة الاعلام على السماح بعرض هالقرف اضافة جديدة لاخفاقاتكم السابقة👏🏻👏🏻👏🏻اللهم زد وبارك https://t.co/tUerQ7EkL1 — NBS🇸🇦 (@anaproud84) December 28, 2020

الشيء الغريب إن في مجموعة في هذا المسلسل يعني الكاتب و المصور و المخرج وعادي عندهم الوضع وربي شيء غريب 🤷🏼‍♂️ https://t.co/I22qJVlPu8 — MARCO❄️ (@SM_TGS) December 28, 2020

و تدور أحداث مسلسل “ضحايا حلال” حول 5 فتيات ينحدرن من بيئات وطبقات اجتماعية مختلفة تعرضن لظروف قاسية ولم يجدن ملاذاً سوى طريق الخطابة أم نورا التي أقنعتهن أن سبيل الخلاص الوحيد هو زواج المسيار الذي تديره وفقاً لشروطها.

ويبرز المسلسل شخصية أم نورا التي تحصل على مبالغ كبيرة نظير الترتيب والتنسيق لهذا النوع من الزواج.