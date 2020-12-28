يستعرض الأسطورة السويدية في عالم كرة القدم المستديرة ” زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عاماً، في مقابلة صحفية معه، عن تشكيلة الأحلام “السلطان” السويدي لتكوين فريقه والمدرب التي سيقودها داخل الملاعب.

بوفون حارس المرمى

واختار اللاعب السويدي “إبراهيموفيتش” في حوار مع موقع الاتحاد الأوروبي، حارس المرمى الإيطالي “جانلويجي بوفون” 42 عاماً لتشكيلة الأحلام، قائلاً: ” هو حارس مرمى، ولقد لعبت مع في يوفنتوس، ولدي ذكريات رائعة معه، وكنت صغيراً وكان الجميع يعاملونني كما أعامل اللاعبين الشباب في الميلان الأن، كان لديهم الكثير ليعلموني”.

وعن الظهير الأيسر، اختار السويدي ” إبراهيو فيتش”، اللاعب البرازيلي “ماكسويل” 39 عاماً، معقباً إنه صديق لي، ثم اللاعب الإيطالي ” أليساندرو نيستا” 44 عاماً واللاعب ” فابيو كانافارو” 47 عاماً، في قلب الدفاع، مردفاً: ” كان فايبو مجنوناً، واعتاد أن يأخذني في جولة على نابولي بدراجته الصغيرة، وكنت صغيراً، ولم تكن لديّ خبرة”.

أما الظهير الأيمن البرازيلي ” مايكون دوغلاس سيسيناندو” 39 عاماً، قائلاً:” إنه عندما وصل إلى الانتر ميلان، ولم يكن يعتبر قوياً كما أثبت، ثم اللاعب التشيكي ” بافل نيدفيد” 48 عاماً، فهو الذي حسنني أكثر من أي شخص آخر، وعندما رأيته أدركت أن ما كنت أفعله لم يكن كافياً، كان يتدرب دائماً، كان آلة.

زيدان ومارادونا ورونالدو خط الهجوم

واختار السلطان في خط الهجوم لفريق وتشكيلة الأحلام له، اللاعب الفرنسي “زين الدين زيدان” 48عاماً المدرب الحالي في فريق ريال الإسباني، واللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 35 عاماً، والراحل الأرجنتيني ” دييغو مارادونا” الذي توفيّ إثر سكتة قلبية في ال25 من شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث إنه الأعظم في كل العصور، وهو أفضل مني.

وعن المدرب لفريق الأحلام للاعب السويدي ” إبراهيو فيتش”، اقترح أن يكون هو مدرباً لهذا الفريق، قائلاً: ” ومن يدري، ربما يمكنني حقاً أن أصبح مدرباً يوماً ما”.

إذن فريق تشكيلة الأحلام ل “زلاتان إبراهيو فيتش” على النحو التالي:

بوفون، ماكسويل، نيستا، كانافارو، مايكون، نيدفيد، فييرا، تشافي، زيدان، رونالدو، مارادونا.

ويلعب اللاعب السويدي “إبراهيوفيتش” رغم كبر عمره في عالم كرة القدم المستديرة، في فريق الميلان الإيطالي، مقدماً المهارات والتألق، حيث يحتل فريقه في صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، كما أن اللاعب السويدي يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري “الكاليشو” الإيطالي بتسجيل 10 أهداف إلى الآن.

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