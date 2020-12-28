نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القَتل قصاصاً بأحد الجُنَاة، وهو معلم عراقي في منطقة الرياض، وذلك لقتله مواطن سعودي ومقيم فلسطيني بإطلاق النار عليهما.

تفاصيل جريمة المعلم العراقي

وقالت الوزارة في بيان لها نقلته وسائل إعلام محلية، إن المعلم العراقي ويدعى أسامة فيصل نجم، أقدم على قَتل المواطن السعودي عبدالعزيز بن فيحان العتيبي، والمقيم الفلسطيني محمد إسماعيل الدوي، وذلك بإطلاق النار عليهما عدة طلقات ما أدى لوفاتهما.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقَتل قصاصاً.

وجرى تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني، وتم تنفيذ حكم القَتل قصاصاً أمس الأحد بالرياض بمنطقة الرياض.

مدارس المملكة الأهلية

وتعود ملابسات الجريمة التي شهدتها مدارس المملكة الأهلية شمال الرياض خلال شهر رمضان عام 2017، إلى منتصف يونيو 2017؛ حيث هاجم الجاني المدرسة وأطلق النار على مدير التشغيل والصيانة المواطن عبدالعزيز العتيبي، ووكيل المرحلة الثانوية الفلسطيني محمد إسماعيل الدوي، ما أدّى إلى وفاتهما وإصابة عامل آسيوي.

المعلم العراقي احد العاملين في المدرسة

وأوضحت إدارة المدارس حينها، أن المعلم العراقي كان أحد العاملين في المدرسة، وتم فصله قبل أربعة سنوات من ارتكابه جريمة القتل، والاستغناء عن خدماته بسبب عدم اتزان شخصيته.

وجرى إحالة القـاتل إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث قضت بقتـل المتهم قصاصًا دون انتظار بلوغ القصّر من أولياء دم القتيلين، وذلك عقب القبض عليه في أحد المساجد بحي غرناطة بالرياض وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تأييد حكم القتل قصاصًا بحقه من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

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